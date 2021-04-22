الامارات | 15 لوحة تتزيّن بأسماء الله الحسنى

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لوحة تتزيّن بأسماء الله الحسنى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بشهر رمضان المبارك، ينظم «دبي فستيفال سيتي مول»، معرضاً يستمر طيلة الشهر الفضيل. ويضم المعرض 15 لوحة فنية تمثّل أسماء الله الحسنى، وتتوزع في أرجاء المول، الذي يقدم هدية يومية لأول 100 زائر للمعرض، عبارة عن كتاب فني يحفظ أجواء هذه التجربة الفنية.

ومن المقرر أن يستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» فعالية رسم حية، إذ سيبدع فنان موهوب بإنتاج لوحة جدارية تغطي واجهة أحد المتاجر في الطابق الأول.

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