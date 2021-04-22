معاكسات وعبارات غزل.. سر انجذاب الفتيات لأحمد مكي في «الاختيار 2»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسل «الاختيار 2»، استطاع الفنان أحمد مكي لفت الأنظار إليه بقوة خاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوجيه بعض الفتيات عبارات الغزل والمعاكسات له، عقب ظهوره في إطلالته الجديدة مع حلق شعر رأسه ولياقته البدنية، بشكل تام ملائم لظروف الشخصية التي يقدمها خلال أحداث العمل، فجاء من بين التعليقات، «شكله حلو لما حلق شعره»، «بقا جذاب أكتر من الأول»، «مكي واكل الجو كله».

انجذاب السيدات للرجل الأصلع

وعادة ما تنجذب شريحة كبيرة من النساء حول العالم لمشاهير العالم الصُلع والرجال الذين يحلقون شعر رؤوسهم بشكل عام، ومن بين هؤلاء المشاهير، الفنانين العالميين فان ديزل، وذا روك وجيسون ستاثام، وغيرهم.

أسباب انجذاب السيدات للرجل الأصلع

وكشفت دراسة علمية حديثة مؤخرا، حقيقة انجذاب أعداد كبيرة من النساء للرجل الأصلع، موضحة أن النساء ينظرن إلى أن الرجل الذي يحلق شعر رأسه يكن صاحب ثقة كبيرة بالنفس، وهو ما يجذبهن إليه بشدة، فضلا عن حب النساء للرجال الذين يعتنون بأنفسهم بشكل عام، حسب موقع «skullshaver».

أسباب تساقط الشعر عند الرجال

وقبيل الوصول لحالة الصلع التام يعاني الكثير من الرجال لتساقط شعورهم بشكل كبير وهو ما يؤدي بدوره إلى حدوث الصلع، حيث يعود الأمر لعدة أسباب، منها.

الحالة الوراثية

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر عند الرجال هو تواجد حالة وراثية تحدث مع تقدم العمر، وتسمى هذه الحالة بالثعلبة الأندروجينية.

الحالات الطبية

تشمل الحالات الطبية داء الثعلبة وهو مرتبط بالجهاز المناعي ويسبب تساقطًا غير مكتمل للشعر، والتهابات فروة الرأس مثل السعفة، واضطراب نتف الشعر المسمى بهوس نتف الشعر.

الأدوية والمكملات

يمكن أن يكون تساقط الشعر من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل تلك المستخدمة في علاج السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب ومشاكل القلب والنقرس وارتفاع ضغط الدم.

العلاج الإشعاعي للرأس

قد لا ينمو الشعر مرة أخرى كما كان من قبل بعد التعرض لجلسات العلاج الإشعاعي للشعر.