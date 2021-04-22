صلاح عبدالله: مراتي من الغيرة عليا قعدت تجيلي كل يوم المسرح 3 سنين ونص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص الإعلامي أحمد سالم، حلقة اليوم، من برنامجه «لحظات جريئة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، للحديث عن الغيرة، حيث طرح السؤال على عدد من الفنانين، فأجاب الفنان صلاح عبدالله، قائلا إن زوجته كانت تُغير عليه بسبب علاقاته الطيبة مع كل الزميلات في الوسط الفني.

وأضاف «عبدالله»، خلال البرنامج: «إحنا من كتر العشرة مع زملائي، كنا ممكن نحضن بعض، إحنا بالنسبة لينا عادي جدا، بس ده مش واصل للناس إنه عادي، عرفت إن مراتي بتغير عليا لما كنت بعمل مسرح وتيجي تحضر هي في المسرح، المسرحية كانت ممكن تقعد 3 سنين ونص».

وأشار الفنان صلاح عبدالله، إلى أنه الطبيعي عند زوجته أنها طوال الثلاث سنوات ونصف لا تحضر سوى مرة أو 2: «فجأة لاقيتها بتحضر على طول، وبقت تيجي تخرج معانا بعد المسرح، رغم إني عارف إنها مش بتحب الدوشة، أنا عارف إن دي مش صفات مراتي، فعرفت بتعمل كده ليه، ورجعت تاني لحالتها الأولى، ولا بقت تيجي المسرح ولا غيره».

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة ليلى عز العرب، خلال حوارها في نفس البرنامج عن الغيرة، فذكرت أنها عندما تقابلت مع زوجها، أبديا لبعضها البعض عدم حبها للغيرة: «أول ما تقابلنا كل واحد قال للتاني أنا مش بغير خالص، بس إحنا في الحقيقة بنغير على بعض جدا جدا جدا».

وتابعت: «لو واحدة تجاوزت مع جوزي، أنا مش هعمل معاه أي إجراء، أنا هعمل معاها هي، مش هتخانق، بس أنا عندي نظرة توقف كل واحد عند حده، بسيب حته يتلعب فيها، ولازم يبقى فيه مساحة، ولو المساحة دي حاولت تكبر بعرف أتصرف».