بعد تصريحاته في «شيخ الحارة».. مدحت العدل متحدثا عن علاقته بسامي: طعم الحياة اتغير بعد وفاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها تصريحات الفنان مدحت العدل عقب تصريحاته في برنامج «شيخ الحارة» التي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة قنوات القاهرة والناس، وعن أبرز التصريحات التي قالها مدحت العدل خلال البرنامج، إن طعم الحياة تغير كثيرا بعد وفاة شقيقة الفنان الراحل سامي العدل، ما جعل البعض يسأل عن طبيعة العلاقة بينه وبين شقيقه.

وأوضح العدل خلال حديثه في برنامج «شيخ الحارة» متحدثا عن طبيعة علاقته بأخيه الفنان الراحل سامي العدل، أن أخيه سامي هو من كان له الفضل للدخول في المجال الفني، مشيرا إلى أنه وأخوته مدينون له بالدخول في هذا المجال، ما يجعلهم يقومون بإهداء نجاح أي عمل يقومون بتقديمه لروح أخيهم الفنان سامي العدل، مضيفا أن طعم الحياة تغير في بيوتهم وفي طبيعة عملهم بالمجال الفني بعد وفاة شقيقه سامي.

وكان قد تحدث الفنان والمنتج مدحت العدل سابقا خلال لقائه مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة عبر فضائية «cbc»، إن شقيقه الراحل الفنان سامي العدل كان يحرص كثيرا على الاحتفال بأي من المناسبات مع العائلة، إذ أنه كان يسعى لتجميع العائلة في مناسبة شم النسيم، كما أنه كان يشتري 100 كيلو فسيخ لتوزيعهم على أصدقائه في شم النسيم.

وعن طقوس الفنان الراحل سامي العدل، تحدث مدحت عن مدى كرمه الذي اشتهر به في العائلة والمجال الفني قائلا «كان كريم جدا واحنا مفتقدينه لأنه كان عمود العائلة»، مشيرًا إلى أن العادات الخاصة التي كان يحرص عليها الفنان الراحل خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن شقيقه الراحل لم يكن يتناول إفطاره وحيدًا أبدًا، وأنه كان يوميًا له ضيوف على مائدة الإفطار.

وأضاف مدحت العدل خلال حديثه عن أخيه الفنان الراحل أن الفنان سامي العدل كان يحرص على تجميع العائلة في منزله طوال شهر رمضان، إذ أنهم كانوا يذهبون لمنزل شقيقه الراحل يوميًا لأنه كان بمثابة خيمة رمضانية على سطح منزله وكانوا يذهبون للسهر فيها بشكل يومي ليعيشوا سويًا الأجواء الرمضانية.

وعن السيرة الفنية للفنان مدحت العدل، فإنه يمتلك شركة لإنتاج الأعمال الفنية تحت مسمى «العدل جروب»، وتفرغ مدحت العدل للإنتاج والكتابة فقط حتى وفاة أخيه الفنان سامي العدل، وعقب وفاته اتجه إلى المشاركة في تمثيل عدد من المسلسلات، والتي كان من أهمها مسلسل «خيانة عهد»، بطولة الفنانة يسرا، والذي تمت إذاعته خلال شهر رمضان عام 2020.