في رمضان.. طرق تعليم الأطفال حب الله

القاهرة - سمر حسين - ماما

ينتظر الآباء شهر رمضان الكريم لتحبيب الأطفال في الصيام وقراءة القرآن، وتقريب الأطفال من الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال عدة أساليب تساعد على ذلك، تقدم لكِ سالي عياد، أخصائية تعديل السلوك، من ضمن سلسلة رمضان، خلال حديثها لـ«هُن» مجموعة من النصائح تعلم الأطفال حب الله.

وجود القدوة

على الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم، عن طريق الحديث دائما عن نعم ربنا أمام الأبناء، وارتباط الآباء بالله سبحانه وتعالى يزيد تقرب الأبناء من خالقهم.

استغلال أسماء الله الحسنى

استغلال أسماء الله الحسنى وشرح معانيها للأطفال يترك داخلهم أثرا طيبا ويساعد في تقريبهم من الله سبحانه وتعالى.

حفظ آيات من القرآن

مساعدة الأبناء على حفظ آيات من القرآن، يساعد على ارتباط الأطفال بالمولى عزوجل.

الابتعاد عن أسلوب الترهيب

على الآباء في التعامل مع أبنائهم الابتعاد عن أسلوب الترهيب في تقريب الأطفال من الخالق، لأن ذلك يعكس نتائج سلبية على نفوس الأطفال.

الاستعانة بقصص الأنبياء

لأنها تحمل القيم التى يحتاج الأطفال للاستماع إليها لتحبيبهم في الله سبحانه وتعالى.

طرق تحبيب الأطفال في الصيام

- هناك طرق مختلفة تساعد على تحبيب الأطفال في الصيام منها عدم استخدام أسلوب العقاب.

- وهناك طرق خاطئة يلجأ لها الآباء لتشجيع الأطفال على الصيام أخطرها استخدام أسلوب الترهيب والعقاب والضغط للإجبار على الصيام.

- اصطحاب الأطفال في شراء احتياجات رمضان.

- الحرص على اصطحاب الأطفال عند شراء مستلزمات رمضان يزيد من تعلقهم بالشهر الكريم.

فضل صيام رمضان

الحديث مع الطفل عن شهر رمضان، وأنه من الأشهر المميزة التى تزداد فيها الأعمال الصالحة.

الصيام تدريجيا

يفضل الحرص على تعليم الأطفال صيام شهر رمضان تدريجيا، من خلال تقسيم اليوم في البداية، الصيام حتى صلاة العصر، ومع تعود الأطفال يستمر الصيام اليوم كاملا.