«عاشوا في شقة العُزوبية ومطلبش منها تغير ديانتها»..لقطات من قصة بدر الدين جمجوم وفيروز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 29 عامًا، رحل عن عالمنا الفنان بدر الدين جمجوم، عن عمر ناهز الـ58 عامًا، وهو واحد من أهم الممثلين الذين يتميزون بالطابع الكوميدي، والتحق بفرقة ساعة لقلبك، ثم فرقة إسماعيل يس، وعمل موظفًا بالثقافة الجماهيرية.

ارتبط الفنان بدر الدين جمجوم، بالفنانة فيروز، عاطفيًا وتزوجا، وكانت قصتهم واحدة من أشهر القصص التي عرفها الوسط الفني.

ويتزامن اليوم 21 إبريل، ذكرى وفاة الفنان بدر الدين جمجوم، ويُقدم «هُن» لقطات من علاقته بالفنانة فيروز، خلال السطور التالية.

رغم اختلافهم في الديانات، إذ كانت هي على الديانة المسيحية وهو على الإسلامية، إلا أن الحب جمع بين قلبيهما، وأقرا بإنجذابهما عاطفيًا وأعلنا الحُب، فلم يتدخل أي منهما في ديانة الآخر.

قصة حب بدر الدين جمجوم وفيروز تحدت العادات والديانات

قرر الثنائي الزواج دون أن يطلب منها اعتناق الدين الإسلامي وترك المسيحية، وترك لها حرية الاختيار، والبقاء على عقيدتها.

عاش بدر الدين جمجوم وفيروز، في بداية زواجهما داخل شقة كان يسكن بها مع الفنان الراحل إبراهيم خان، بحُكم كونهما عُزاب فكان يتردد البعض على الشقة إذ كانوا يمتلكون نسخا من المفاتيح، الأمر الذي كان سببًا في أرق الفنانة، خاصة في الأسابيع الأولى من الزواج، كون الأصدقاء لم يعرفوا أن الشقة تحولت لمسكن الزوجية.

ابتعد الأصدقاء عن التردد على شقة الثنائي بعد ذلك، وأنجبا «أيمن» و«إيمان»، واستمر زواجهما لأكثر من 30 عامًا حتى وفاته عام 1992.

احترام متبادل للطقوس والعادات

كانا الثنائي يحترمان ويقدسان ديانات بعضهما البعض؛ إذ كان يصطحبها للكنيسة لأداء الصلوات وطقوس العبادة، وكانت هي الأخرى ترافقه في زيارته لمسجدي السيدة زينب والحسين، واستمر زواجهما لأكثر من 30 عامًا، وأنجبا أيمن وإيمان.