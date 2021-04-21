كيف تستعد الأمهات لاستقبال امتحانات شهر أبريل في رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

يخوض طلاب النقل يوم الإثنين المقبل، امتحانات شهر أبريل، للصفوف من الرابع حتى الثاني الإعدادي، والأول والثاني من المرحلة الثانوية، وتحاول كل أم توفير المناخ المناسب الذي يساعد أبنائها على المذاكرة وخاصة في شهر رمضان، حيث تزداد رغبة بعض الطلبة في مشاهدة الأعمال الدرامية.

كيف تستعد الأمهات لاستقبال الامتحانات؟

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك حالة طواريء استعدادا لامتحان شهر أبريل المجمع لطلاب سنوات النقل من الصف الرابع حتي الصف الثاني الإعدادي وكذلك طلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

ويأتي امتحان شهر أبريل ويعاني أولياء الأمور حاليا من القلق والتوتر بسبب التخوفات من فيروس كورونا خصوصا مع تزايد أعداد الإصابات يوميا، كما أنه في ظل الصيام تتأثر قدرة الأبناء على تنظيم الوقت والتركيز خصوصا أن المناهج طويلة وحتى الآن هناك طلاب لم ينتهوا من المناهج المقررة في أبريل.

داليا: عملت جدول لتنظيم وقت الأبناء على المذاكرة

الاعتماد على الجداول كانت وسيلة «داليا الحزاوي» لمساعدة أبنائها على المذاكرة، متابعة أثناء حديثها لـ«هُن»: «عملت جدول علشان نقسم الوقت بين الترفيه والمذاكرة، علشان نكثف المذاكرة في الدروس اللي لسه مخلصتش».

وطالبت الحزاوي، واضعي الامتحان أن تكون الامتحانات مناسبة للظروف واعتماد الطلاب على التعليم الذاتي، كما أن هناك مطالب لطلاب مدارس اللغات الصف الأول والثاني الثانوي لتوفير ورقة المفاهيم لهم لأن الوزارة حتي الآن وفرت فقط ورقة المفاهيم للمدارس الحكومية فقط، وأيضا هناك مطالب لجميع المراحل بضرورة النظر في المواد غير المضافة للمجموع ومحاولة تخفيف العبء على الطلاب من خلال عمل بحث فيها أو واجب منزلي يسلم للمدرسة.

سلوى: تقسيم الوقت بين الإفطار والسحور للمذاكرة

تحرص سلوى ماهر، أحد أولياء الأمور، على تقسيم وقت مذاكرة أبنائها بين مشاهدة الأعمال الدرامية والمذاكرة، قائلة: «بحاول أقسم الوقت مذاكرة ساعتين قبل الإفطار ومشاهدة المسلسلات ساعتين وباقي الوقت لحد السحور للمذاكرة».