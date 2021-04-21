فيس بوك يتحول إلى سرادق عزاء حزنا على «ميس عزة»: كانت تدافع عن الطلاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد شهدها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء وفاة مُعلمة تدعى عزة مرسي، والتي نعاها الكثير من طلابها وأولياء أمور تلاميذها، بكلمات حملت مشاعر من الحب والامتنان الشديد لها مختلطة بأحزانهم على فراقها.

حزن شديد على وفاة المعلمة عزة مرسي

وجاء من بين التعليقات، «حبيبتي يا ميس عزة ربنا يرحمك يارب ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، كنتي مثال لحب الشغل والضمير والله عمري ما هنسي اللي كنتي بتعمليه مع ابني وأنتِ بتاخديه في المكتب وتأكليه معاكي علشان حساه ضعفان»، «اللهم ياحنان يامنان ياواسع الغفران أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نُزلها ووسع مُدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»، «إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يارب بحق الأيام المتفرجة دي ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويكرم نزلك، حتوحشينا أوي يا ميس عزة يا طيبة يا بنت الأصول»، «طول عمرك كنتي جدعة وطيبة وبتخافي على تلاميذك كأنهم ولادك وأكتر»، «مكنتيش مجرد مُعلمة بتأدي واجبها الروتيني لأ كنتي أم لكل طالب عندك».

معلومات عن المعلمة المتوفاة

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن المُعلمة المتوفاة.

- تدعى عزة عبد الرحيم مرسي.

- كانت تشغل منصب ناظرة لإحدى المدارس الأجنبية الخاصة في مصر.

- عُرفت بين زملائها وأولياء أمور طلابها وكذلك تلاميذها بتعاونها الكبير ومواقفها الإنسانية المختلفة.

- كانت تعمل كمُدرسة للغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية قبل توليها منصب ناظرة المدرسة.

- دائما ما كانت تدعم طلابها وتلاميذها بالمراحل الدراسية المختلفة داخل المدرسة.

- اعتادت على نشر الحِكم الإنسانية المختلفة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- تصدت لمجموعة من الطلاب الذين تنمروا على زميل لهم من قبل، واهتمت بتوجيه العقاب لهم، حسبما سردت إحدى أولياء الأمور عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك».