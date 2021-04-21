احذرها.. 6 أعراض مبكرة تساعدك في تحديد إصابتك بكوفيد طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبحت متلازمة كوفيد الطويلة أو متلازمة ما بعد كوفيد، مصدر قلق متزايد بين الناس، حيث ادعت الدراسات أن أكثر من 50 ٪ من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة يستمرون أيضًا في التعرض لمضاعفات طبية بعد 6 أشهر من الإصابة، ومع ذلك، من المهم الانتباه إلى علامات الإنذار المبكر وتوخي الحذر قبل أن تصبح مصدر قلق كبير.

ما هو مرض كوفيد الطويل؟

COVID الطويل هو مصطلح يستخدم لتحديد الأعراض التي يواجهها الأشخاص بعد فترة طويلة من تعافيهم، ومع ذلك ، يُطلق على الأشخاص الذين يعانون منه، إما أنهم يعانون من بعض الأضرار الدائمة في الرئتين أو القلب أو الكلى أو الدماغ أو يستمرون في الشعور بأعراض طويلة الأمد على الرغم من عدم وجود تلف يمكن اكتشافه لهذه الأعضاء.

هل كوفيد طويل الأمد شائع بين مرضى كورونا؟

في وقت سابق من الوباء، بمجرد تعافي الأشخاص من كورونا، اعتقدوا أنهم خاليون من جميع الأعراض التي عانوا منها، ومع ذلك، بمرور الوقت، أصبح كوفيد الطويل مشكلة شائعة بين المرضى بعد الشفاء، تميل الأعراض المزمنة إلى إلحاق خسائر فادحة ليس فقط بالصحة الجسدية للأشخاص، ولكن أيضًا على صحتهم العقلية.

وفقًا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، حيث شارك حوالي 20 ألف شخص، أبلغ واحد من كل خمسة ناجين عن ظهور الأعراض بعد خمسة أسابيع، وفي 12 أسبوعًا.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف فريق الباحثين البريطانيين الذين يدرسون الأعراض طويلة المدى لدى مرضى كورونا، أن Covid الطويل كان من المرجح أن يؤثر على النساء أكثر من الرجال.

العلامات التي تنبئ بمرض كوفيد طويل الأمد

نظرًا لأن كورونا هو مرض تنفسي، فإنه يجعل رئتيك أكثر عرضة للتلف على المدى الطويل، لدى SARS-CoV-2 القدرة على التسبب في تغيرات التهابية في الرئتين، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على أنسجة وأكياس الرئة، مما يؤدي إلى تأثيرات شديدة طويلة المدى على صحتك، في حين أنه من المهم فهم الإطار الزمني الذي يستغرقه COVID-19 ليصبح طويل الأمد، فمن المهم أيضًا تحديد العلامات المبكرة له، حتى يتم التعامل معه بكفاءة.

وفقًا لدراسة Covid Symptom التي أجراها فريق من الباحثين البريطانيين، فإن "السعال المستمر، وبحة الصوت، والصداع، والإسهال، وتخطي وجبات الطعام، وضيق التنفس في الأسبوع الأول" من الإصابة، هي مؤشرات مبكرة على الإصابة بكوفيد طويل الأمد.

السعال المستمر

يمكن أن يتسبب مرض كوفيد -19 في حدوث سعال مستمر ، مما قد يؤدي إلى تهيج والتهاب في الجهاز التنفسي، يمكن أن يستمر السعال الناجم عن COVID لأسابيع أو أشهر بعد الإصابة بـ SARS-CoV-2 ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالتعب المزمن أو ضعف الإدراك أو ضيق التنفس أو الألم.

الإسهال

وفقًا للدراسة، قد تتعرض صحة الجهاز الهضمي للخطر أيضًا بسبب كوفيد ، مما يؤدي إلى الإسهال كأعراض شائعة ومؤشرات مبكرة لـ كوفيد الطويل.

فقدان الشهية

قد يعاني الأشخاص الذين يتعافون من كورونا أيضًا من فقدان الشهية ونفور الطعام، حتى بعد التعافي من المرض.

ضيق في التنفس

في حين أن كورونا هو مرض تنفسي، إلا أنه قد يجعل التنفس صعبًا للغاية على المرضى، إذا كان المرء يعاني من هذا النوع من الأعراض الشديدة لفيروس كورونا، فمن المحتمل أن يعاني من مضاعفات طويلة الأمد.

صوت أجش

تم التعرف على التهاب الحلق وسيلان الأنف من أعراض COVID-19 ، والتي قد تؤدي إلى صوت أجش، إذا كان هذا هو الحال، فقد تستمر الأعراض بعد الشفاء أيضًا.

الأعراض الشائعة الأخرى لـ كوفيد-19

مع تفشي فيروس كورونا، ظهرت العديد من الأعراض في المقدمة، لا تزال هناك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين المصابين.

فيما يلي العلامات الأكثر شيوعًا لـ COVID-19.

- حمى.

- سيلان الأنف وانسدادها.

- إعياء.

- عدوى الجهاز الهضمي.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

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