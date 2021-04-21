غموض حول شخصية «عائشة بن أحمد» في مسلسل لعبة نيوتن: شكلها مخطوف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غموض وسخرية حول شخصية «أمينة» التي تجسدها الفنانة التونسية الشابة عائشة بن أحمد، ضمن أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، وذلك بعد ظهورها ضمن أحداث الحلقات الأولى بشكل غامض، إذ تعيش بصحبة صديقها «بدر» الذي يقدم دوره الفنان سيد رجب، وهو ما أثار الشكوك حول السبب خلف عيشها معه دون زواج، فضلا عن ظهورها وهي تحمل مشاعر سلبية تجاهه.

تعليقات ساخرة حول شخصية عائشة بن أحمد

وجاء من بين التعليقات، «والله ما حد فاهم إذا كنتي بتحبيه ولا هو خاطفك ولا حكايتكم إيه؟»، «حد يحرقلنا المسلسل ويقول لنا هو سيد رجب خاطفها ولا إيه؟»، «هي ناقصى خطف يا جماعة؟»، «هيطلع سيد رجب خاطفها»، «شكلها عايشة مع بدر غصب عنها وفي سر كبير وراء وجودها معاه»، «شكلها شايلة مصيبة كبيرة هنعرفها في آخر المسلسل».

معلومات عن الفنانة عائشة بن أحمد

- من مواليد تونس عام 1989، أي تبلغ من العمر 32 عاما.

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الرقص ثم دخلت عالم عروض الأزياء.

- جاءت بدايتها مع عالم التمثيل من خلال المشاركة بمسلسل «نجوم الليل» عام 2009، ثم مشاركتها في فيلم «صديقي الأخير» عام 2013.

- توالت أعمالها ومشاركاتها الفنية فيما بعد ما بين الدراما والسينما، من بينها «الخلية»، «نسر الصعيد»، «الفلوس»، «السهام المارقة»، «أبواب الشك»، «توأم روحي»، «لعبة نيوتن»، «أبو جبل».

أحداث مسلسل لعبة نيوتن

وتدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن، حول منى زكي «هناء» التي تقرر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر زراعي تابع لعملها، ومن ثم تقرر البقاء في البلاد بعد لإنجاب طفلها هناك، حتى تتمكن من حصول الطفل على الجنسية الأمريكية، وذلك بالإتفاق مع زوجها محمد ممدوح الذي يجسد شخصية حازم، ومن ثم تتوالى الأحداث في إطار غامض.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

ويشارك في مسلسل لعبة نيوتن نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، آدم الشرقاوي، مايان السيد.