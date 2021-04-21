بعد تصدره التريند.. إشادات الجمهور بمشهد «حلاوة البدايات» في الاختيار 2: حصل معانا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مشهد للفنان أحمد مكي والفنانة أسماء أبو زيد عقب الاعتراف لها بحبه في مسلسل الاختيار 2، وكانت تطلب منه في المشهد أن يقوم بعمل تلك الأشياء حتى تعيش معه «حلاوة البدايات» حسب قولها.

وتفاعل الكثير من المشاهدين على ذلك المشهد، وبشكل خاص رد فعل الفنان أحمد مكي «يوسف الرفاعي» عليها في المشهد، عندما أخبرها على سبيل الدعابة أنهم في النهايات وليس في البدايات، مستكملا حديثه أن كل هذه الأشياء سبق له وفعلها بالفعل.

«ده أسمه فرك»، عباره حازت على الكثير من الإعجاب من جانب عدد من المشاهدين الشباب، معلقين أن الفتيات دائما تبحث عن أشياء صغيرة لإثبات حب خطيبها لها، والبعض يرى أنه لا يوجد ما يسمى بحلاوة البدايات، معللين ذلك أن من يرغب في قضاء حياته مع شخص محدد يسعى دائما إلى أن تكون علاقته به سعيدة مدى الحياة.

وعلق عدد من المتابعين والمشاهدين وخصوصا الفتيات بأن هذ الموقف حدث معهن بالفعل عندما طلبن الاهتمام في بداية علاقاتهن العاطفية أو فترة الخطوبة تحديدا، وتوالت الكثير من العبارات التي تدل على ذلك مثل «ده اللي حصل معانا بالظبط، هم كانوا شايفنا ولا ايه، احنا كنا بنتكلم في ايه امبارح؟»، ما جعل ذلك المشهد يلاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لرد فعل أحمد مكي وبين المعارضين له.

ومسلسل الاختيار 2 يحكي قصص بطولية لرجال الشرطة وتحديدا الأمن الوطني منذ عام 2013، بعد أن حقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا، لجأ فريق العمل إلى إنتاج الجزء الثاني منه، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو زيد وإنچي المقدم والفنانة بشرى، وإخراج بيتر ميمي.