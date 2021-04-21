مضغ الطعام جيدا.. طرق تتجنب الإصابة بعسر الهضم خلال شهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان من الإصابة بعسر الهضم، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح بعد تناول وجبة الإفطار أو السحور، ما يجعل الصائم يمتنع عن تناول الطعام لفترة كبيرة، حتى يتم التخلص من الشعور بعسر الهضم.

ونرصد من خلال هذا التقرير كيفية تجنب الصائمين الشعور بعسر الهضم خلال شهر رمضان وأثناء أيام الصيام، وفق حديث دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد لـ«هن»، كالتالي:

خطوات تجنب عسر الهضم خلال شهر رمضان

- يجب أن يحرص الصائمون على تجنب أو التقليل من تناول تلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، أو تلك التي تحتاج إلى استخدام كمية كبيرة من الزيوت مثل البطاطس والباذنجان.

- يجب أن يحرص الصائمون على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل السلطة الخضراء.

- الحرص على تناول كميات قليلة من الحلويات، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والدهون.

- يجب أن يحرص الصائم عند تناول الإفطار على البدء بتناول كوبا من الماء أو الشوربة، ثم البدء بتناول عدة ملاعق من السلطة الخضراء.

- يحب أن يحتوي الطعام الذي تم إعداده لوجبة الإفطار على عدد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم مثل البروتين والكربوهيدرات.

- ضرورة الحرص على شرب الماء أثناء تناول الطعام، إذ أنه يساعد على تسهيل عملية الهضم، ويجب مراعاة ألا يتم تناول كميات كبيرة منها حتى لا تتسبب في عسر الهضم.

- الانتهاء من الطعام فورًا عند الشعور بالشبع، وعدم الاستسلام للرغبة من تناول الطعام، لتجنب حدوث عسر هضم أو انتفاخ أو تخمة.

- من الممكن أن يتم تقسيم وجبة الإفطار على مرتين، مرة بعد المغرب والأخرى بعد مرور 3 ساعات، حتى يساعد في تسهيل عملية الهضم.

- يجب أن يحرص الصائم عند تناول الطعام على المضغ جيدا، وعدم الاستسهال في ابتلاع الطعام دون مضغه، للتسهيل من عملية مضغ الطعام.