«نهى» تعافت من كورونا فحولت تجربتها إلى برنامج صوتي «رسايل لرحمة ربنا»

القاهرة - سمر حسين - أخبار من الوطن نيوز

تجربة مؤلمة تركت أثارا بالغة في نفس «نهى النجار» لاتزال تتذكرها كلما خلت بنفسها، رحلة علاج دامت نحو شهر تقريبا من فيروس كورونا المستجد عرفت خلالها السيدة الثلاثينية معنى رحمة الله، فما كان منها إلا أن قررت تحويل تجربتها إلى برنامج صوتي تسرد عليهم ما تعلمته من المحنة،«قررت أحول رحلة العلاج والتعافي من فيروس كورونا لبرنامج صوتي للكبار والأطفال هشرح ليهم فيه كل الرسائل الربانية اللي شوفتها وقت تعبي وحكمة ربنا في إصابتي»، تقول في بداية حديثها لـ«الوطن».

«رسايل» هو اسم البرنامج الصوتي الذي تبثه «نهى» يوميا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعبر موقع يوتيوب منذ بداية شهر رمضان، تطرح في كل حلقة معنى مختلف من معاني رحمة الله معها خلال رحلة علاجها، «كان بيجي عليا وقت مش بقدر أقوم من مكاني ولا أتحرك لولا رحمة ربنا مكنتش عديت من الأزمة دي»، تروي نهى سبب تدشينها حلقات برنامجها الصوتي الجديد بنبرة صوت متأثرة بما مرت به.

معان متفاوتة تتضمنها حلقات برنامج«رسايل» منها ما يشرح معنى الرضا والصبر عند البلاء، ومنها ما يشرح معنى الرحمة واللطف من الله في أوقات الأزمات، وآخرى عن قيمة الأصدقاء ودورهم في أوقات المِحن، «كل حلقة بإسم مختلف، في حلقة باسم نعمة الصحاب وحلقة باسم الرضا وحلقة تانية باسم تدابير ربنا» بلغة بسيطة تناسب الأطفال أيضا ومستواهم الفكري.

إشادات واسعة تلقتها «نهى» التي تعمل في مجال الدبلجة الصوتية، من أصدقائها ومن أمهات الأطفال اللاتي يتابعن صفحتها، بعد نشر الحلقات الأولى من برنامج«رسايل» الصوتي، «الناس مبسوطة من التجربة وشجعوني أكمل»، بحسب وصفها.