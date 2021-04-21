كورونا اليوم: فيتامينات قد تقلل من خطر إصابة السيدات.. وبشرى بشأن لقاح "سبوتنيك V"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

بشرى بشأن لقاح "سبوتنيك V"

أكدت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية إيمر كوك، أن الوكالة لم تتلق تقارير عن حوادث إصابة بجلطات دموية بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من كورونا.

وقالت مديرة الوكالة: "بالطبع سنولي اهتماما كبيرا لهذه المسألة لدى دراستنا لـ سبوتنيك V، وحتى الآن لم نتلق تقارير (عن مثل هذه الحوادث) في سياق المعلومات التي بإمكاننا دراستها في الوقت الحالي"، وفق روسيا اليوم.

فيتامينات قد تقلل من خطر إصابة السيدات

قد يؤدي تناول الفيتامينات المتعددة أو أوميغج 3 أو البروبيوتيك أو مكملات فيتامين D إلى تقليل خطر الاختبار الإيجابي لـ SARS-CoV-2، على الأقل بين النساء، وفقا لدراسة جديدة.

لكن النتائج تظهر أن تناول أي من مكملات فيتامين C أو الزنك أو الثوم لم يكن مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالفيروس، بحسب الدراسة السكانية الكبيرة التي نُشرت على الإنترنت في مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health.

تجربة العقار الروسي الجديد المضاد لكورونا على الفئران تؤكد فعاليته

ينتقل الخبراء الروس إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية لأول دواء في العالم مضاد لعدوى الفيروس التاجي، وضع على أساس آلية تداخل الحمض النووي الريبي، وأفاد موسى خايتوف، مطور الدواء، العضو في أكاديمية العلوم الروسية، ومدير المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الروسية، بأن تسجيل هذا الدواء يمكن أن يجري في العام الجاري.

وأكد العالم الروسي أن نتيجة جيدة تم الحصول عليها بعد ذلك في نموذج الفئران التي تعرف أيضا باسم "الفئران الذهبية"، المنقولة إليها العدوى، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية أظهرت سلامة الدواء عند استخدامه من قبل متطوعين أصحاء، وفقا لروسيا اليوم.

الكيورد:

كورونا اليوم- فيروس كورونا- لقاح سبوتنيك v

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