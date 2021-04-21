نبيه فقيه: هذه الأسباب تجعل النساء تخضع لعملية تجميل الجفون

محمد اسماعيل - القاهرة - عادة ما يكون الجلد الرقيق حول عينيك هو أول من تظهر عليه علامات الشيخوخة، وبغض النظر عن المبلغ الذي تنفقه على مستحضرات العيون وأغطية الوسائد الحريرية وغيرها من مستحضرات التجميل، لا يمكنك منع ظهور التجاعيد والانتفاخ حول العينين، وفي الواقع فإن الشيخوخة تبدأ بالظهور حول العينين في سن الثلاثين.

الدكتور نبيل فقيه، نائب رئيس الجمعية الإسبانية لجراحة تجميل الوجه سابقا وأخصائي في جراحة تجميل وترميم الوجه والفكين في لبنان يقول إن هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يفكرون في إجراء جراحة شد الجفون وهم لا زالوا في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وكيف يتناولون فكرة إزالة الجلد الزائد والدهون من الجفون العلوية، وتقليل ترهل الجفون السفلية بحثًا عن مظهر أكثر شبابًا.

وفيما يلي أهم أسباب تدفع النساء والرجال الأصغر سنًا إلى إجراء جراحة تجميل الجفن:

1. استعادة الشكل الأصغر للعيون

السبب الأكثر شيوعا وراء رغبة الناس في إجراء هذه الجراحة وهو كي يبدوا أصغر سنًا، مع مرور الوقت، يحتوي الجلد على كمية أقل من الكولاجين وهو بروتين طبيعي يجعل البشرة متينة وعندما يحدث هذا في سن مبكرة لا يستطيع الجلد تحمل الجاذبية لذلك يترهل أكثر من المعتاد.

في حين أن هذا يحدث لنا جميعًا في مرحلة ما إلا أن بعض الناس لديهم عرضة وراثية أكثر لترهل الجفون، ويمكن أن يلاحظ هؤلاء الأشخاص هذه المشكلة منذ سن مبكرة، لكن التقدم في العمر من الثلاثينيات والأربعينيات فتصبح هذه المشكلة أسوأ. جراحة الجفن هي الطريقة الوحيدة والفعالة والموثوقة للتخلص من الجلد الزائد وإعطاء العينين مظهرًا أصغر سنًا.

2. الظهور أكثر راحة وثقة

إذا كنت قد تخليت عن الكريمات والمستحضرات الباهظة الثمن التي لم تقضي على جفونك المنتفخة والمترهلة والمظهر المتعب. في حين يواصل الأشخاص الفضوليون السؤال عما إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم ، قد تكون جراحة تجميل الجفن مناسبة لك وهذا من الاسباب التي تجعل الكثيرون ممن يجرون جراحة الجفن يقولون أنه بعد الجراحة يلاحظ الناس مدى الراحة التي يبدون عليهم.

3. المزيد من الفرص

المظهر جزء من حياتنا العملية الناجحة. قد يؤثر المظهر المتعب على مقابلة اختيار عمل أو عملنا كمثل. لسوء الحظ ، عندما يترهل الجلد فوق الجفون أو يكون لديك أكياس دهنية سيتفاعل الأشخاص من حولك كما لو كنت متعبًا وحتى يمكن أن يؤثر هذا على تفاعلاتك الاجتماعية. بعد الجراحة سيرى الناس أنك أكثر ودًا وإيجابية ، لذا سيتعاملون معك بطريقة أكثر بهجة أيضًا. كما أن جراحة الجفن لا تفتح عينيك فقط. بل تفتح الأبواب.

4. وقت أقل أمام المرآة

كل شخص لديه طريقته في التعامل مع العمر في الوجه. يختار بعض الأشخاص التعامل معها باستخدام الحيل والتقنيات لجعلها أقل وضوحًا. عندما يتعلق الأمر بالجفون وترهل الجلد حول العينين لذا يقومون بتقنية التحديد مع مستحضرات التنزيين. يمكنك قضاء عدة دقائق إضافية كل يوم أمام المرآة برسم ومزج ألوان مختلفة لجعل جفونك تبدو أصغر سنًا. بعد جراحة الجفن ، يمكنك قطع هذا الجزء من روتينك الصباحي لانه سيكون لديك مظهر جفن طبيعي تحت الحاجب وليس رسما لما تود الحصول عليه حقا.

5. الجراحة الأولية

إلى جانب عملية تجميل الأنف، تُصنف جراحة الجفن كواحدة من أكثر العمليات الجراحية التجميلية شيوعًا على الوجه وتحظى بشعبية كبيرة لأنها فعالة في القضاء على العلامات الأولى للشيخوخة واستعادة المظهر الشاب.

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