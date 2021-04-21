برنامج سكر بنات: خلطات تبييض الوجه والجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 07:34 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفرخلطة سهلة جداً من مطبخك لتبييض الجسم وخلطة أخرى مجربة وفعّالة لتبييض بشرة الوجه بالجبنة كلها خلطات بسيطة يمكنك تطبيقها في المنزل للحصول على نتيجة واضحة.

خلطة تبييض الجسم

خلطة تبييض الجسم

أنت بحاجة إلى :

ملعقة من بودرة الفانيليا، ملعقة من النسكافية أو القهوة.

ماء ورد وشريحة من الليمون.

اخلطي المكونات جيداً لتحصلي على خليط ناعم. بعدها استخدمي شريحة الليمون لتضعي عليها من الخلطة وتفركي بها بشكل دائري على المناطق المراد تفتيحها.

يمكنك استعمال هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لتبييض الجسم والمنطقة الحساسة.

خلطة تبييض بقع الوجه

خلطة تبييض بقع الوجه

كلنا نعاني من هذه المشكلة بسبب نوع بشرتنا المعرضة لظهور البقع.

لهذا يمكنك استعمال عصير الفجل، ملاعق عدد 2 من الحليب والأمر نفسه بالنسبة للطحين.

كذلك أنت بحاجة لقطعة جبن معلبة.

اخلطي المكونات جميعها جيداً لتحصلي على مزيج متماسك.

ضعيه على وجهك وعنقك مدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه بالماء الفاتر.

طبقيها مرة في الأسبوع.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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