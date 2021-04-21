وصفات سحريّة لانبات فراغات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 07:34 مساءً - إذا كنت تحتاجين الى تكثيف وانبات فراغات الشعر فيمكنك تطبيق خلطاتنا السحريّة بنفسك في المنزل.فكثيرات منا يعانين من هذه المشكلة المزعجة.

وصفات انبات فراغات الشعر

وصفة الحلبة وزيت جوز الهند

وصفة الحلبة وزيت جوز الهند

المكونات

2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام

ننقع بذور الحلبة في الماء لمدة 6 ساعات ثم نطحنها ونضيف زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيدا نضع الوصفة علي الشعر ونتركها لمدة ساعة ونغسل الشعر بالماء البارد ونكرر الوصفة مرة أسبوعيا

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وصفة زيت الكافور واللبن الرائب

وصفة زيت الكافور واللبن الرائب

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من زيت الكافور

2 ملعقة صغيرة من اللبن الرائب

4 قطرات من زيت الجوجوبا

طريقة التحضير

نخلط المكونات السابقة جيدا ونضع الوصفة علي الشعر ونتركها لمدة 30 دقيقة ونغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ونكرر الوصفة مرة شهريا

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وصفة البيض والعسل

وصفة البيض والعسل

المكونات

بياض بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

نخلط المكونات السابقة جيدا ثم نضع الوصفة علي الشعر ونتركها لمدة 20 دقيقة ونغسل الشعر بالماء البارد والشامبو ونكرر الوصفة مرة أسبوعيا

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وصفة عنب الثعلب الهندي وعصير الليمون

وصفة عنب الثعلب الهندي وعصير الليمون

المكونات

ملعقة صغيرة من بودرة أو عصير عنب الثعلب الهندي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

نخلط المكونات السابقة ونضع الوصفة علي الشعر حتي تجف نغسل الشعر بالماء الدافئ ونكرر الوصفة مرة أسبوعيا

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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