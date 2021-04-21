كيف نسقت نانسي عجرم فستانها المنقط؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 07:34 مساءً - صوّرت النجمة نانسي عجرم إعلانها الجديد لشركة اتصالات في مصر وتألقت مع النجم امير كرارة في الحملة التي تمحورت حول شعار "أقوى.بكتير"

نانسي رقصت وغنت وتدلّلت بزي رائع بطابع فنتدج وهو عبارة عن فستان أخضر منقط بالأبيض. وعلى الفور انتشرت صور النجمة نانسي عجرم مع أمير كرارة وقد علقت مازحة: " من منا الأطول؟" للدلالة على الفرق الشاسع في الطول بينها وبين النجم الفارع القامة والذي كان يجلس فيما هي واقفة.

نانسي عجرم وأمير كرارة- الصورة من حساب نانسي عجرم الرسمي على انستغرام



كيف نسّقت نانسي فستانها؟

نانسي هجرم في كواليس التصوير-الصورة من حساب نانسي عجرم كلوب على انستغرام



تنتمي إطلالتها الى طابع الفنتدج فلونه الأخضر تقليدي ويصل طوله تحت الركبتين وقد حملت حقيبة نيود صغيرة مزودة بسلسال معدني طويل، وانتعلت حذاء نيود لامعاً. وقد اهتم الخبير فادي قطايا بمكياجها وتولى طوني صوايا تسريحتها البسيطة العفوية.

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نانسي تطلق صيحة polka dots من دون أن تدري!





نانسي عجرم -الصورة من حساب نانسي عجرم كلوب على انستغرام





أعادتنا إطلالتها الى الماضي البعيد حيث تألقت مارلين مونرو بفستان منقط باللونين الأبيض والأسود، فالقماش المنقط دخل الى الموضة في أوائل العشرينات وبنقط صغيرة تزين القماش. ولكنه سرعان ما تطور وخصوصاً لدى المصممة الفنزويلية المبدعة كارولينا هيريرا التي استعانت بالدوائر الكبيرة على الأزياء في موسم ربيع وصيف 2021 وخريف 2021. وقد ركز المدير الإبداعي للدار ويز غوردن على قماش الأورغنزا الحريري وابتكر فساتين بقصة انسيابية ذات ثنيات وطبقات لإضفاء طابع درامي على القطع.





تصميم من كارولينا هيريرا ربيع وصيف 2021- الصورة من حساب الدار على انستغرام





تصميم من كارولينا هيريرا خريف 2021 -الصورة من حساب الدار على انستغرام

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ماذا بين نانسي وإيفا منديس؟





إيفا منديس -الصورة من حساب الرسمي على انستغرام





من يراقب إطلالة نانسي سيدرك مدى التقارب - ولو من دون أن تدري- مع ما سبق وارتدته النجمة اللاتينية إيفا منديس مع ابنتها. وإذا تحرينا أكثر عن إطلالة النجمة اللاتينية منديس نجد أنها سبق وارتدت فستاناً أخضر منقطاً مثل نانسي وهي تملك ماركة أزياء خاصة بها وقد ركزت في مجموعتها على أزياء منقطة وتوجتها بأكسسوارات من أحذية وشنط مزدانة بنقط ملونة.



كل هذا لنقول أن نانسي التي اختارت ثوباً بسيطاً منقطاً أطلقت من دون أن تدري صيحة سترافقنا الصيف المقبل وستتهافت الشابات الى اقتناص قطع مماثلة تشبهاً بالنجمة الجميلة التي أعادتنا الى بداياتها في هذا اللوك الشقي.

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