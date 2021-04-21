عبايات مزينة بالورود موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 07:34 مساءً - فور دخول فصل الربيع تملأ الورود بألوانها الجذابة جميع أقمشة الأزياء، وبما أنّ العباية في وقتنا الحالي لشهر رمضان المبارك أصبحت من القِطع المرغوبة لدى الكثيرات من السيدات، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار من مدونات الموضة يمكنكن اعتمادها للوك أنيق وعصري في مختلف مشاويرك القادمة.



فاطمة الأنصاري بعباية ربيعية بزهور زرقاء

فاطمة الأنصاري بعباية ربيعية بزهور زرقاء -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمواكبة موضة الربيع بألوانها الفاتحة، تأنقت المؤثرة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، فاطمة الأنصاري، بـ عباية بيضاء مزينة بزهور زرقاء ورمادية في الجزأين العلوي والسفلي بأسلوب أنيق وعصري، وأكملت مظهرها بحجاب رمادي واكسسوارات فضية لليدين.

تابعي المزيد: جلابيات رمضانية مستوحاة من النجمات



عبايات الزهور من خولة المراغي

خولة المراغي بعباية حيادية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحرص الإعلامية البحرينية ومدونة الموضة المؤثرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، خولة المراغي، على مواكبة خطوط الموضة في تصاميم العبايات بشكل كبير، ومن وحيها نرصد لك عدة أفكار للعبايات؛ حيث أطلت بعباية بنية مزينة بأكمام منفوخة مُكملة بقماش أبيض مزين بالزهور البنية والسوداء مع إطلالة بألوان حيادية، وظهرت بعباية سوداء مزينة بتطريزات الزهور البيضاء في الجانبين وعلى الأطراف بأسلوب حيادي أنيق وفخم، وارتدَتْ في اللوك الثالث عباية بليسيه زرقاء مزينة بتطريز الزهور البيضاء في الحجاب وأطراف الأكمام بأسلوب طولي أنيق وناعم مناسب لمختلف الإطلالات.

تابعي المزيد: جلابيات وأزياء رمضانية من هدى صلاح



مريم حسن بعباية ميدي

مريم حسن بعباية ميدي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ العبايات القصيرة من أكثر التصاميم رواجاً في الفترة الحالية، ولأن الفتيات مُحِبَّات المظهر العصري يعتمدنها بأسلوب كبير، فقد اخترنا لكُنَّ من الإعلامية ومدونة الموضة المصرية، مريم حسن، عباية سوداء قصيرة مزينة في أطراف الأكمام والأطراف السفلية بالزهور السوداء مع إطلالة كاجوال بالجينز، وأكملت مظهرها بحزام أسود للخصر.

تابعي المزيد: عبايات بيضاء لربيع 2021



آية فوزي بعبايات ملونة

آية فوزي باطلالة صيفية -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمظهر ربيعي مواكب للموضة، لا تترددي في اعتماد العبايات الملونة في مظهرك اليومي بأسلوب المدونة المصرية، آية فوزي، التي نسقت عباية من الساتان الأبيض مزينة بالزهور الزرقاء المختلفة، مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض، واختارت عباية بيضاء مزينة بورود صفراء ربيعية، مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، واعتمدت حقيبتها باللون الأصفر لأناقة مثالية.

تابعي المزيد: عبايات وجلابيات رمضانية من فوز الفهد