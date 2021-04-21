«سوسن» إستلفت 20 جنيها لتصل لعملها فكسبت 100 ألف: الرزق يحب الخفية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تخرج من بيتها لتفترش الأرض في أحد المناطق بالقاهرة، سعيًا وراء الرزق وكسب قوت يومها، رغم معاناتها من آلام مزمنة كالقلب والسكري والضغط، تدعو ربها أن يرزقها بمبلغ حتى تعيش به، هذا هو حال السيدة الخمسينية سوسن أحمد عسر، من منطقة المرج، التي توفي زوجها قبل 13 عامًا، وترك لها 6 أولاد.

«سالفة 20 جنيه علشان أجي وأبيع».. بهذه العبارة تحدثت السيدة سوسن عن الظروف التي قادتها للخروج من منزلها وافتراش الأرض لبيع الإكسسوارات والمشغولات اليدوية، مضيفة: «عندي 2 صبيان و4 بنات، وآخر بنت اتجوزت من أسبوع، ومعاش زوجي 900 جنيه ومبيكفيش».

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سوسن: عليا ديون من جوازة بنتي

تجلس السيدة الخمسينية مرتدية عباءة سوداء وكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في وقتٍ متأخر من الليل حتى تصرف على أسرتها وتستطع سداد الأقساط والديون التي عليها، «عليا ديون كتيرة من جوازة بنتي وأنا على قد حالي وعايزة أسددهم».

مكثت السيدة سوسن قرابة عامين داخل منزلها وهي تعاني من الآلام المزمنة، حتى قررت العودة والخروج مجددًا سعيًا وراء قوت يومها لتسديد الأقساط والديون المتراكمة عليها، «كان لازم أنزل علشان أكل عيشي والمعاش بيروح على طول».

كانت السيدة سوسن وهي تجلس أمام فرشها تدعو الله عز وجل أن يرزقها الأموال حتى تستطع قضاء ما عليها من ديون، وهي في حالة بكاء شديدة، «نفسي أخلص من اللي عليا وأجيب علاج».

صدفة قادت السيدة التي لا حول لها ولا قوة للحصول على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بعدما شاهدها الإعلامي طارق علام، صاحب البرنامج الأشهر في الوطن العربي «هدية الرئيس»، لتكن واحدة من الفائزين في برنامجه، في شهر رمضان الكريم، بعدما سألها سؤال عن عدد تكرار آية فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، في سورة الرحمن، لتجيب على السؤال وتربح الجائزة.