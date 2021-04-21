التجاهل والمكياج.. هكذا ردت رانيا يوسف على انتقادات إلهام شاهين لها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تمانع الفنانة إلهام شاهين تقديم أدوار جريئة في السينما، وتعتبر دورها في فيلم «سوق المتعة»، من أعظم أدوارها في تاريخها السينمائي، وكذلك لا تخجل من السن ولا تعتبره عائقا أمام تقديم تلك الأدوار الجريئة، كان ذلك جزء من حديث الفنانة إلهام شاهين أمس، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج «شيخ الحارة، والجريئة»، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة القاهرة والناس.

تصريح إلهام شاهين عن رانيا يوسف

وعلى الرغم من جرأة إلهام شاهين المعتادة، وطريقتها في التعبير عن رأيها في الفن بحرية، إلا أنها انتقدت الفنانة رانيا يوسف، وقالت إنها تحب لفت الأنظار، وذلك عند سؤالها هل تراها طبيعية أم خارجة عن المألوف، وقالت إلهام شاهين، «رانيا بتقوم بتصرفات فيها لفت نظر أو فيها حد عايز يلفت النظر».

ووجهت لها نصيحة بأن تبتعد عن لفت النظر، وقالت: «هي ممثلة هايلة ومثّلت معي، ونفسي ما تركزش على الأشياء اللي تلفت النظر».

وقالت إلهام إنها كانت من أشد المدافعين عنها عندما ارتدت فستان قالوا ملفت، «انا دافعت عنها جدا ساعة الفستان لان ده بيحصل والبطانة ممكن تترفع عادي، بس مش لازم تقعد تعمل ترند، عشان تلفت النظر والناس كلها تلفت النظر، ولو هتسيئ ليها لا مينفعش تعمل كدة».

رد رانيا يوسف على إلهام شاهين

تجاهلت الفنانة رانيا يوسف من جهتها الرد على الانتقادات التي وجهتها إليها الفنانة إلهام شاهين، ويبدو أنها تصب كل تركيزها في عملها الفني الذي يعرض حاليا وهو مسلسل «ملوك الجدعنة»، حيث تنشر باستمرار مقاطع من المسلسل.

كما شاركت رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو لها وهي تضع الماكياج، ولم ترد على تلك التصريحات التي انتقدتها.