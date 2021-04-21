إشادة واسعة بمشهد لـ نسرين طافش في «المداح» بعد وفاة والدها: عشنا تفاصيله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبهرت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها خلال مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل«المداح»، مع الفنان حمادة هلال، إذ تقوم بدور فتاة تدعى «رحاب»، وهي شابة ريفية، ووالدها رجل غني، وتتزوج من «صابر»، وهو منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتحدث العديد من المشكلات بينها وبين زوجها، وتظهر بشكل بسيط مرتدية حجاب.

وأثارت الفنانة السورية نسرين طافش، إعجاب متابعي المسلسل، إذ تألقت ردود جعلتها تتصدر محركات البحث المختلفة والتريند، من خلال مشهد مثلته باحترافية لحظة وفاة والدها في المسلسل، لتدخل في نوبة بكاء وانهيار شديدة متأثرة بوفاة ورحيل السند.

تعليقات الجمهور على صورة نسرين طافش

وشاركت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة من المشهد، وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلاله: «كسرة قلب رحاب برحيل ابوها الحج غالب بطريقة غامضة بعد ما كان السند والغطا».

ولقيت الصورة التي شاركتها الفنانة من مشهد مسلسل «المداح»، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصد آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها «غول تمثيل، مشاعرك وإحساسك وصلوا بسرعة أوي، مشهد يبكي، تأثرنا أوي بالأداء، ايه الإحساس ده، المشهد ده فيه كمية مشاعر وتعبيرات وجه كتيرة، بتوصف حالنا، فكرتيني بيوم وفاة والدي كنت زيك كدة مقهورة، ربنا ما يكتب الإحساس ده على حد».

مسلسل المداح

مسلسل «المداح» بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة النهار في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.