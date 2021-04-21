تغيير قواعد الحماية من كورونا.. متى يمكن إلغاء شرط ارتداء الكمامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن قناع الوجه "الكمامة"، يعتبر ضمن أهم الإجراءات الوقائية لحماية نفسك والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولكن هل يجب تغيير القواعد الخاصة بارتداء "الكمامة"؟، هذا ما يكشفه، دانيال دبليو دريزنر، أستاذ السياسة الدولية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، لموقع washingtonpost.

ما أهمية الكمامة؟

تساعد الكمامات على إبطاء انتشار فيروس كورونا (سارس كوف 2) المسبب لكوفيد.

يمكن للكمامات أن تفيد في إبطاء انتشار الفيروس عند استخدامها مع التدابير الوقائية الأخرى، مثل غسل اليدين المتكرر والتباعد الجسدي.

خطوة غير متوقعة

في إسرائيل، تقرر إلغاء شرط ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعودة الدراسة في مدارسها بشكل كامل.

وألغت السلطات، شرط وضع كمامات الوقاية في الأماكن المفتوحة الذي كانت الشرطة تشرف على تنفيذه منذ فرضه العام الماضي، لكن وزارة الصحة قالت إن الكمامات لا تزال إلزامية في الأماكن العامة المغلقة، وحثت المواطنين على التنقل بها.

متى يجب تقليل الحاجة إلى ارتداء أقنعة الوجه "الكمامة"؟

يقول دانيال دبليو: "حتى لو كان المرء حذرًا بشأن المخاطر في الوقت الحالي ، فإن هذه المخاطر سوف تنحسر بشكل كبير خلال الشهور المقبلة، حيث سيتم تطعيم أغلب السكان في مختلف أنحاء العالم ضد فيروس كورونا ، مما يعني أن كل من حصل على لقاحات كاملة من غير المرجح أن يكونوا ناقلين للمرض، هذا يعني أنه يجب تقليل الحاجة إلى ارتداء أقنعة الوجه "الكمامة" بشكل أكبر.

ارتداء الكمامة سيقل مع الوقت

يضيف دانيال: "ارتداء الكمامة سيقل مع الوقت، نظرًا لأن المزيد والمزيد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم يشعرون بالراحة عند الخروج بدون أقنعة، فإن القاعدة الاجتماعية المتمثلة في ارتداء القناع ستهدأ ببطء، ثم فجأة تتلاشى".

ويختتم: " يجب وصول اللقاح إلى المناطق الأكثر تضرراً من العالم بأسرع ما يمكن، كي يصبح العالم في وضع يسمح له بإجراء نفس هذه الإجراءات عاجلاً وليس آجلاً كي نتخلص من الكمامة".

الفترة اللازمة للتخلص من الكمامة بعد التطعيم

قال ألكسندر جينتسبرج، مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف الخبير: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة، لدى الشخص الذي تلقى اللقاح، يجب الانتظار لمدة 21 يوما على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه، هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا. إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعا فلا يوجد داعي لاستخدام الكمامة، واذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتدائها"، وفقا لروسيا اليوم.