في يوم وفاته.. من هي زوجة بدر الدين جمجوم: فنانة شهيرة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصادف اليوم الـ21 من أبريل ذكرى وفاة الفنان الكوميدي بدر الدين جمجوم، وبدر هو ممثل كوميدي، تخرج في قسم التمثيل بمعهد الفنون المسرحية عام 1959، ثم التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، ثم دخل إلى الوسط الفني، والتحق بفرقة ساعة لقلبك، ثم فرقة إسماعيل يس، وعمل موظفا بالثقافة الجماهيرية.

عمل بدر الدين جمجوم في الأدوار الثانية بالسينما، ثم اختفى فجأة عن الساحة قبل أن يعود فى أواخر أيامه لإنتاج فيلمه الأخير الذي قام ببطولته، «السرعة لا تزيد عن صفر» وفي نفس العام توفي في شهر أبريل 1992 عن عمر يناهز 58 عاما.

تزوج بدر الدين من الفنانة فيروز شقيقة الفنانة نيللي وأنجب منها، وفي ذكرى وفاته نقدم معلومات عن زوجة بدر الدين جمجوم الشهيرة.

معلومات عن فيروز زوجة بدر الدين جمجوم الشهيرة

- اسمها الحقيقي هو بيروز آرتين كالفيان، ولدت في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمنية.

- هي الشقيقة الكبرى للفنانة نيللي، وابنة خالة الفنانة لبلبة.

- كانت نجمة سينمائية وهي لا تزال طفلة صغيرة، في خمسينيات القرن الماضي.

- أول فيلم بدأته كانت تبلغ من العمر 7 أعوام فقط.

- توقفت في عام 1959 عن العمل الفني بعدما قدمت فيلم «بفكر في اللي ناسيني» لتترك التمثيل حتى وفاتها.

- آخر ظهور لها تكريمها في «مهرجان القاهرة السينمائي» في عام 2001.

- فيروز هي الطفلة المعجزة، التي تزوجها بدر الدين جمجوم.

- وتعرف عليها عندما كان يعمل في فرقة إسماعيل يس.

- أنجب بدر الدين من فيروز أيمن وإيمان.

- عملا معا بعد الزواج في مسرحية «شقة وخمسين مفتاح»، وهي مستوحاة من حياتهما في بداية الزواج، حيث كانت شقتهما«شقة عذاب» ويدخل عليهما كثير من الأصدقاء حتى عرفوا أنها شقة زوجية في نهاية المطاف.

- ظلت متزوجة من بدر الدين جمجوم حتى وفاته عام 1992، واستمر الزواج لنحو 30 عاما.