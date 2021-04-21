غادة عبدالرازق عروسة في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: هتتجوزي تاني؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة خاطفة للأنظار ظهرت بها الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان زفاف أبيض من تصميم هاني البحيري، والإستايلست منى الزرقاني.

ظهرت الفنانة غادة عبدالرازق، بفستان زفاف أبيض طويل، من قماش الدانيتل مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما يبرز جمال ملامحها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

لقيت الصور وجلسة التصوير التي خضعت لها غادة عبدالرازق استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها «جميلة الجميلات، قمر أوي، ايه الحلاوة دي بجد، الفستان تحفة عليكي، السلطانة، الجمال عدى الكلام، يا غزال يا قمر، هتتجوزي تاني ولا ايه».

مسلسل لحم غزال

وتشارك الفنانة غادة عبدالرازق، في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل «لحم غزال»، وتدور أحداث مسلسل لحم غزال داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية.

و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، والذي يجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، والذي طلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له منوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها هرب منها لأنه يكرهها، لتحرق جسده في النهاية.

أبطال مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

ولقى مسلسل لحم غزال تفاعلا كبيرًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تفاعلوا مع اللوك الجديد للفنانة غادة عبدالرازق، والدور التي تلعبه للمرة الأولى الفنانة مي سليم.