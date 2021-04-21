كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:50 مساءً -

يتناسب اللون الأرجواني مع صاحبات الشخصيات المبدعة اللاتي يرغبن دوماً في إطلالة استثنائية مختلفة ومتميزة في مختلف مناسباتهن. ولأن الكثيرات من النساء يبحثن في شهر رمضان عن أجمل تصاميم الساعات الفاخرة والمجوهرات من أهم الدور العالمية، رصدنا لكُنَّ عدة تصاميم ساعات أرجوانية لصاحبات الشخصيات المبدعة تليق بإطلالات رمضان 2021 بأفكار مختلفة تضفي عليكن أناقة عصرية.

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ساعات أرجوانية لصاحبات الشخصيات المبدعة تليق بإطلالات رمضان 2021

ساعة ميوزا من بولغري Bvlgari

ساعة ميوزا من بولغري Bvlgari

تكريماً لمصادر إلهام دار بولغاري وهي الأحجار الكريمة نفسها، فقد اختارت علامة بولغري Bvlgari بلونها المشرق وشكلها المتميز ساعة ميوزا المستوحاة من آلهة الإلهام التسعة، في تصميم يتمتع بالدقة السويسرية المتناهية التي تعكس شغف العلامة باستعمال الألوان الجريئة والأشكال القوية، وتُصمم الساعة بعلبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصعة بأحجار ألماس بريلينت وأحجار زفير وأماثيست مصقولة، فيما صممت المينا مرصعة بالألماس المرصوف بتقنية الترصيع الثلجي بحلقات وصل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصعة بأحجار ألماس وأحجار زفير مصقولة وأحجار أماثيست مقطوعة بأسلوب كابوشون، مع سوار من جلد التمساح الأزرق بمشبك أرديون من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصع بأحجار ألماس بريلينت.

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ساعة الألماس السعيد من شوبارد Chopard

ساعة الألماس السعيد من شوبارد Chopard

من مجموعة الألماس السعيد الخاص بعلامة شوبارد Chopard، اخترنا لكُنَّ ساعة من الذهب والألماس والياقوت الملون مزينة بسوار من الجلد الأرجواني مع فصوص ملونة ترتكز في منتصف التصميم، لتضيف روحاً مرحة على معصمك بأسلوب مميز.

ساعة لايدي آربلز بابيون إكسترا أوردينار من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

ساعة لايدي آربلز بابيون إكسترا أوردينار من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

تحتفل ساعات دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels، التي تستقي إلهامها من العالمين الحيواني والنباتي، بمشهد للطبيعة؛ حيث تقدّم ساعة لايدي آربلز بابيون إكسترا أوردينار، التي تمثّل مهارات الدار الفنية بصورة جديدة لحلية رمزيّة للدار من خلال لوحة من الألوان المتلألئة، تجسيداً لصحوة الطبيعة في فصل الربيع، ويجمع وجه الساعة تقنيات متنوّعة، ومنها نحت الأحجار الكريمة والتطعيم وطلاء المينا وترصيع الأحجار بأسلوب مميز من عرق اللؤلؤ واللازورد، إلى جانب الذهب الأبيض وسوار أرجواني من الجلد.

ساعة سيربنتي الأرجوانية من بولغري Bvlgari

ساعة سيربنتي الأرجوانية من بولغري Bvlgari

تُعَدُّ هذه الساعة من علامة بولغري Bvlgari رمزاً للتجدد الأبدي بتصميم الثعبان الساحر بالإيطالية، لتبعث الحياة في الأناقة الراقية بإلهام من بروش من المجوهرات الفاخرة، ويُبرز هذا التصميم الفاتن ثعباناً براقاً يلتف حول ميناء الساعة في حركة دائرية لا منتهية، ويسفر عن قدرة جديدة على الإغواء مع كل حركة من حركات جسمه الانسيابية، وتُصَمَّم علبة الساعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مرصعة بأحجار الألماس بأسلوب البريلينت المستدير وحجر أماثيست، مع إطار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مرصع بأحجار أماثيست مصقولة، مع سوار من جلد التمساح الأرجواني ومشبك الأرديون.

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