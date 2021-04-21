أجمل إطلالات الجينز لشهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:50 مساءً - من المعروف أن الجينز يعتبر من القطع الأساسية في خزانة كل فتاة وسيدة خلال شهر رمضان؛ لأنه يمنحها إطلالة مريحة وعصرية هي بأمسّ الحاجة إليها خلال هذا الوقت الحار من السنة، فكيف إذا برز بقصّات وتصاميم وألوان مختلفة، وتمّ تنسيقه في إطلالات يومية متنوّعة.





جينز بطبعات ونقوش

Ami alexandre mattiussi آمي الكساندر ماتتييوسي



برز في بعض العروض تصاميم الجينز المزيّن بالطبعات والنقوش أو المرقّع بألوان متعدّدة، وهو من التصاميم الجريئة التي تناسب الفتيات الشابات اللاتي يبحثن عن إطلالة فريدة تلفت الأنظار.

لِمَ لا تختارين سروالاً أو تنورة من الجينز وتنسّقين معها قميصاً من القماش نفسه؟! فلا شكّ أن هذه الإطلالة المميزة ستسهّل عليكِ اختيار الإكسسوارات المناسبة التي تزيّنها، ولعلّ أجمل ألوانها هي درجات النيود والهافان.

من القطع التي يجب ألا تغيب عن خيارات السيدة أيضاً، كل ما هو عملي وعصري؛ كقميص من الجينز تنسّقه مع سروال من القماش نفسه، أو أن ترتديه فوق فستان حتى تحدث تناقضاً جذّاباً في إطلالتها من خلال مزجها بين اللمسات الأنثوية الناعمة واللمسات الشبابية.

لا شكّ أن الأمر الذي يجعل الجينز قطعة فريدة وعملية، هو القدرة على تنسيقه في إطلالات مختلفة، فكثيرات تعتمدنه كزيّ عصري لإطلالات كاجوال؛ من خلال انتعال حذاء رياضي، أو كأن تحوّل الإطلالة إلى نمط سبور شيك؛ من خلال تنسيقه مع قميص أو سترة مطبّعة وانتعال حذاء بكعب عالٍ، بالإضافة إلى أن الأطقم المؤلفة من قماش الدنيم الأزرق لم تغب خلال شهر رمضان، بل برزت بقوة؛ لأنها منعشة تناسب أجواء الشهر خاصة إذا جاءت بقصّات وموديلات فضفاضة مريحة، وأحياناً أخرى بقصّات كلاسيكية.

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قطع يصعب الاستغناء عنها

Dondup دوندوب



تعتبر السراويل الجينز من قطع الملابس الأساسية داخل خزانة كل فتاة؛ إذ يصعب الاستغناء عنها في الإطلالات اليومية، سواء في الإطلالات الكاجوال أو في الإطلالات الرسمية في بعض الأحيان، كما تعتبره الكثيرات من الملابس المفضلة لديهن؛ إذ يمنحهنّ إطلالة مريحة وحيوية طوال الوقت، وخلال السنوات السابقة بقي الجينز متصدراً منصات عروض الأزياء، بتصميمات وألوان وأقمشة متعدّدة وغير مألوفة للظهور بشكل حيوي وأنيق، فهناك على سبيل المثال السروال الجينز الضيّق بحواف رول، مع تيشيرت قطن باللون الأزرق أو بلوزة من اللون الأبيض وبلايزر طويل... فهذه الإطلالة تعتبر من الإطلالات الراقية والأنيقة مع صندل أسود بكعب عالٍ ومفتوح من الأمام.

لا تغفل السيدات عن ارتداء الجينز بمختلف أشكاله، مثل اعتماد جاكيت جينز أنيق وتنسيقه مع توب أسود قصير، أو سروال جينز أسود مع شنطة وحذاء باللون الأسود أيضاً، فهذه الإطلالة هي حيوية وراقية بامتياز، كما أنه بالإمكان تنسيقها مع فستان أسود طويل وحذاء بكعب متوسط.

قد يكون ارتداء السروال الجينز أمراً صعباً نوعاً ما خلال أيام الصيف الحارة، وباعتباره من القطع الأساسية لخزانة الملابس، ما على السيدة سوى الاستفادة إلى أقصى حدّ من التيشيرتات الملوّنة المتوفّرة بكثرة في الخزانة؛ كارتدائه مع بلوزة قطنية ملوّنة أو قميص قطني خفيف، بالإضافة إلى اعتماد سروال جينز واسع لإضافة لمسة صيفية إلى مظهرها، وهي طريقة رائعة لإبراز الألوان الصيفية في الإطلالة.

وأخيراً بالإمكان الاعتماد على القميص أو سترة الجينز الصيفية؛ لإضافة مظهر موسمي وأنيق بكل سهولة.

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