كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:50 مساءً - تُعد الأقراط الدائرية الصغيرة من تصاميم المجوهرات الرائجة بين الكثير من النساء، نظراً لبساطتها ونعومتها، وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية. وتختلف تصاميم الأقراط الدائرية الصغيرة، حيث قدمت أشهر الدور العالمية العديد من التصاميم الجذابة والراقية من موديلات الأقراط الدائرية.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» موديلات أقراط دائرية صغيرة تناسب الإطلالات بقفاطين رمضان 2021.

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موديلات أقراط دائرية صغيرة تناسب الإطلالات بقفاطين رمضان 2021

أقراط دائرية صغيرة من الذهب الوردي من تيفاني أند كو Tiffany & Co

أقراط دائرية صغيرة من الذهب الوردي من تيفاني أند كو Tiffany & Co





لاقى الذهب الوردي رواجاً كبيراً بين النساء، حيث أبدع المصممون في تقديمه بتصاميم عديدة في مختلف أنواع المجوهرات.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصميم أنيق وناعم لأقراط دائرية صغيرة مُصممة بالذهب الوردي، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي، لأقراط دائرية صغيرة من ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co.

وصُممت الأقراط من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً المصقول، مع شعارات مستوحاة من الأرقام الرومانية على الساعة الأيقونية، فيما جاء كل قرط منهما بقطر يصل إلى10. 7 مم.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الأقراط الراقية مع إطلالة أنيقة بقفطان رمضاني بدرجات اللون البني أو البيج، أو اللون الأوف وايت، أو الأسود.



أقراط دائرية صغيرة من الذهب الأبيض والأصفر من كارتييه Cartier

أقراط دائرية صغيرة من الذهب الأبيض والأصفر من كارتييه Cartier





لإطلالة أكثر عصرية، تجمع بين الذهب الأبيض والأصفر والوردي، قدمت ماركة كارتييه Cartier هذا التصميم الجذاب، لأقراط دائرية صغيرة، على شكل حلقات متداخلة معاً، بقطع داخلية يصل إلى 10 ملم.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الأقراط العصرية، مع إطلالة مسائية أنيقة في رمضان، بقفطان باللون الأوف وايت أو البيج أو درجات اللون البني، أو باللون الأبيض.

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أقراط دائرية صغيرة من الذهب والألماس من بوشرون Boucheron

أقراط دائرية صغيرة من الذهب والألماس من بوشرون Boucheron





لإطلالة أكثر فخامة في رمضان، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب، لأقراط دائرية صغيرة من ماركة بوشرون Boucheron.

وصُممت الأقراط Quatre Radiant Edition من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، مع الذهب الأبيض المرصع بالألماس الأبيض.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الأقراط الفخمة، مع إطلالة مسائية في رمضان، باعتماد قفطان باللون الأسود أو درجات اللون البني أو اللون الأحمر الداكن.

أقراط دائرية صغيرة من الذهب الأبيض والألماس من ميسيكا Messika

أقراط دائرية صغيرة من الذهب الأبيض والألماس من ميسيكا Messika





لإطلالة أكثر نعومة، يُمكنكِ تنسيق هذه الأقراط الدائرية الصغيرة، المُصممة من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس من ماركة ميسيكا Messika.

وصُممت هذه الأقراط على شكل دائرة رفيعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مُرصعة بالألماس الأبيض، داخلها إسورة رفيعة مسطحة من الذهب الأبيض، مع ثلاث ماسات موزعة بشكل عشوائي بين الدائرتين.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الأقراط الفخمة، مع إطلالة مسائية أنيقة باعتماد قفطان باللون الأبيض أو بدرجات اللون الرمادي، أو باللون الأسود، أو بدرجات اللون الأحمر.



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