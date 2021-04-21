إطلالات صيفية للمحجبات باللون الأصفر من منة السني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:50 مساءً - اعتمد كبار مصممي الأزياء في عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف عام 2021 على اللون الأصفر بتدرجاته المختلفة، وبعد اجتياحه العلامات التجارية المختلفة اعتمدت مدونة الموضة المصرية، منة السني، عليه في مظهرها اليومي بشكل كبير، وذلك من خلال تنسيقه بأسلوب محتشم ومواكب للموضة، فإليك أبرز خياراتها.



تنسيقات المعاطف الصفراء الطويلة

منة السني بمعطف أصفر لمظهر صباحي -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحرص الكثيرات من المحجبات على ارتداء المعاطف الطويلة بألوانهن المفضلة؛ لتمنحهن أناقة أكثر احتشاماً وتميزاً، ومنهن المدونة منة السني؛ حيث تأنقت بمعطف أصفر طويل مع تيشيرت أبيض بسلاسل متعددة باللون البرونزي والأزرق الفيروزي مع بنطلون من الجينز الداكن، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وحجاب التوربان وحقيبة من الجلد باللون الأزرق الباستيل لمظهر عصري للشابات، وظهرت في إطلالة أخرى بمعطف أصفر طويل مصمم بأكمام الجرس مع بنطلون من الجينز الأبيض وتيشيرت أبيض بطبعات كرتونية، وأكملت مظهرها باكسسوارات ذهبية وزرقاء لأناقة مميزة للصيف، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ معطفاً أصفر ثقيلاً بتصميم عملي مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وبنطلون من الجينز الأزرق لأناقة مناسبة للإطلالات اليومية.

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منة السني بالجمبسوت

منة السني بالجمبسوت -الصورة من حسابها على الانستغرام





برزت صيحة الجمبسوت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويواصل استمراره على خطوط الموضة في هذا العام، لذا أطلت منة السني بجمبسوت أصفر بقَصَّة واسعة من الأسفل مع حزام للخصر، وأكملته بحجاب التوربان الأحمر مع حذاء رياضي أبيض، وفي الإطلالة الثانية تزينت بسالوبيت أبيض من الجينز المصمم بقَصَّة واسعة مع بلوزة صفراء، وأكملت مظهرها بقبعة من القش وحذاء رياضي أبيض لأناقة صيفية مميزة.

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فساتين اللون الأصفر من منة السني

منة السني بفستان أصفر ناعم -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ الفساتين بمختلف تصاميمها من القطع الأكثر احتشاماً وأناقة للمحجبات، لذا اختارت فستاناً أصفر مصمماً بقَصَّة بوهيمية بأكمام واسعة وحزام للخصر، مع حجاب من الساتان الأخضر وحذاء باللون الأخضر لأناقة صيفية، وفي إطلالة أخرى أكثر مرحاً وأناقة نسقت فستاناً أصفر مصمماً بطبقات متعددة ومزيناً بحزام للخصر ومنقطاً بخيوط قماشية مع حجاب وبلوزة باللون الأبيض.

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إطلالات عملية باللون الأصفر

منة السني باطلالة عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحتار الكثيرات من الفتيات في كيفية تنسيق أزيائهن بأسلوب عملي مريح وأنيق مواكب لخطوط الموضة، لذا نلهمكن من منة السني عدة أفكار؛ حيث تألقت ببلوزة بيضاء وبليزر أصفر مع بنطلون من الجينز الأزرق وحجاب مطبع، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية قميصاً أبيض كلاسيكياً مع بنطلون من الجينز الأزرق ومعطف وحذاء باللون الأصفر الفاتح، لأناقة صيفية بأسلوب أنثوي.

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