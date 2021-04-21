عبايات خليجية كلاسيكية موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:50 مساءً - تُعَدُّ العبايات من أرقى التّصاميم الشّرقية التي ترتديها المرأة العربية؛ حيث تجمع بين ميزتي الرّاحة والأنوثة، وتدلّ على رُقيّ الاحتشام والأناقة، وعلى الرغم مع تنوع تصاميمها ومواكبتها لـ خطوط الموضة، فإن الكثيرات من النساء يفضّلن تصاميم العبايات الكلاسيكية، فتعرّفي معنا على أجمل التصاميم من مدونات الموضة.



العبايات المطرزة من فاطمة المازمي

فاطمة المازمي بالعباية المطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام



مع اختلاف تصاميم العبايات، تبقى العبايات المطرزة هي الأكثر اعتماداً في تصاميم العبايات الكلاسيكية والمحتشمة، لذلك تتعلّق بها المرأة بشكلٍ كبير، ومنهن مصممة الأزياء والمدونة الإماراتية، فاطمة المازمي؛ حيث تأنقت بـ عباية سوداء بأكمام من الشيفون مطرزة باللون الأسود اللامع مع تطريزات الزهور، وأكملت مظهرها بقلادة ذهبية طويلة بأحجار سوداء مع مجوهرات ذهبية لليدين، وفي الإطلالة الثانية تزينت بعباية سوداء مطرزة بزهور ذهبية بأسلوب أنيق ومميز على كامل التصميم.

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تنسيقات العبايات السوداء بلمسة شبابية من فاطمة حسام

فاطمة حسام بالعباية السوداء -الصورة من حسابها على الانستغرام



الكثيرات من النّساء العربيات يواكبن الموضة المعاصرة، ويفضّلن اعتماد تصاميم كلاسيكية بلمسة شبابية من خلال إضافة التطريزات الملونة أو الاكسسوارات بألوانهن المفضلة، لذا أطلت المدونة السورية، فاطمة حسام، بعباية سوداء مصممة بأسلوب البشت المطرز بأسلوب ناعم مع اكسسوارات فضية لليدين وحذاء بكعب فوشيا، وظهرت في اللوك الثاني بعباية سوداء واسعة مزينة بتطريزات صفراء وبيضاء في الأكتاف بأسلوب مميز، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأسود لأناقة عصرية فخمة.



حوراء الفارسي بالعبايات المطرزة

حوراء الفارسي بالعباية الكلاسيكية -الصورة من حسابها على الانستغرام



حوراء الفارسي، إعلامية عمانية تعتمد على العبايات الخليجية بشكل كبير بنشر الكثير من الصور لمظهرها اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز إطلالاتها بالعبايات الكلاسيكية تزينت بعباية سوداء مطرزة بالزهور الذهبية في الجوانب مع اكسسوارات سوداء من الجلد، وتألقت بعباية سوداء مزينة بتطريزات الزهور البيضاء بأسلوب ناعم وأنثوي في أطراف الأكمام ومن المنتصف مع الجزء السفلي للتصميم.



حنان الحكيم بالعبايات الكلاسيكية

حنان الحكيم بالعباية السوداء -الصورة من حسابها على الانستغرام



يبقى الأسود هو اللّون الأكثر اعتماداً في تصاميم العبايات الرّاقية والكلاسيكية، لذلك تتعلّق به المرأة بشكلٍ كبير، ومنهن المدونة المصرية، حنان الحكيم، التي اختارت عباية سوداء مطرزة باللون الرمادي المنقوش بالأبيض في الأكمام مع حذاء بكعب من الجلد ومجوهرات ذهبية لليدين، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية سوداء مزينة بطيات قماشية ناعمة في الأسفل، وأكملتها باكسسوارات ذهبية وسوداء لأناقة كلاسكية ناعمة.

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