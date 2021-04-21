كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:50 مساءً -

استضافت كارتييه Cartier في متجرها بالفيصلية في العاصمة السعودية الرياض معرضاً يضم أكثر من 150 من إبداعاتها في عالم المجوهرات، بما فيها 30 قطعة من تشكيلتها التاريخية تُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط في أجواء آسرة ذات تصميم مستوحى من حدائق الزهور الخلابة؛ حيث استمر المعرض من 18 إلى 27 مارس الماضي ليسلط الضوء على باقة مميّزة من المجوهرات والساعات والإكسسوارات الاستثنائية التي تحتفي بإبداع وعراقة الدار.

معرض مميز لمجوهرات كارتييه Cartier الفاخرة في متجرها بالفيصلية في المملكة العربية السعودية



ويجسد المعرض رمزاً لرحلة الپانتير في السعودية فيما تواصل كارتييه Cartier توسيع إطار أعمالها في المملكة؛ إذ زارت الپانتير، التي انطلقت للمرة الأولى في منطقة پلاس ڤاندوم الباريسية قبل ما يزيد عن قرن من الزمان، العام الماضي المناطق الخلابة المحيطة بمدينة العُلا في إطار تصوير فيلم "فجر يوم جديد" الذي أنتجته الدار بمناسبة حلول الشهر رمضان الكريم. وها هي تزور هذا الشهر وجهة جديدة في المملكة، في قلب العاصمة الرياض، مع استعراض ساعة الپانتير المصممة على شكل قلادة من عام 1920، والتي تمثّل إحدى أولى القطع المتمحورة حول الپانتير في تاريخ كارتييه Cartier.

معرض مميز لمجوهرات كارتييه Cartier الفاخرة في متجرها بالفيصلية في المملكة العربية السعودية



كما احتفى المعرض بمدينة الرياض التي تحتضن جميع المتاجر التي افتتحتها الدار في السعودية قبل أكثر من 3 سنوات لتنطلق منها إلى تحقيق إنجازات جديدة في أنحاء مختلفة من المملكة، كان آخرها افتتاح متجرها في الفيصلية خلال سبتمبر 2020، حيث تحرص كارتييه Cartier على بذل قصارى جهدها لمواصلة إتاحة لحظات مميّزة وخيارات عالية القيمة لعملائها السعوديين متحدّية الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً.

معرض مميز لمجوهرات كارتييه Cartier الفاخرة في متجرها بالفيصلية في المملكة العربية السعودية



وقال خالد لأنصاري، المدير التنفيذي لكارتييه في المملكة العربية السعودية: "يحدونا السرور لاستعراض هذه القطع المذهلة من تشكيلة كارتييه Cartier للمرة الأولى في المملكة، لنسلط الضوء على أكثر من 170 عاماً من التاريخ والإبداع والذوق الرفيع، ونحتفي بالعلاقة الوطيدة التي لطالما ربطت دارنا بمنطقة الخليج العربي، إذ نلتزم وبكل فخر بالمساهمة في دعم الإرث والحيوية الثقافيين في السعودية، داعين سكان المملكة إلى التعرف عن كثب على عالم إبداعاتنا الواسع".

معرض مميز لمجوهرات كارتييه Cartier الفاخرة في متجرها بالفيصلية في المملكة العربية السعودية





ويشار إلى أنّ كارتييه Cartier تتمتع بعلاقة وطيدة مع المنطقة منذ زيارة جاك كارتييه للخليج عام 1912، فلطالما استقت جزءاً كبيراً من إلهامها من الإرث الثقافي العربي، وهو ما يعكسه المعرض الذي اشتمل على قطع متنوّعة مستوحاة من الثقافة الإسلامية والشرق الأوسط ومصر والهند وآسيا، بما فيها بروش "يد فاطمة" من الذهب الأصفر والوردي المرصع بالماس من عام 1940 والذي كانت ملكيته تعود إلى مغني البوب الفرنسي كلود فرانسوا، وقلادة من الخرز على شكل سُبحة مع حلية ذهبية متدلية مرصّعة بلفظ الجلالة من عام 1970.

معرض مميز لمجوهرات كارتييه Cartier الفاخرة في متجرها بالفيصلية في المملكة العربية السعودية





كما تستعرض الدار للمرة الأولى في المنطقة صقراً مصنوعاً من الفضة وحجر السترين القاسي وحجر الفرديت والعقيق الأخضر المنحوتة يدوياً من عام 1976، وذلك جنباً إلى جنب مع بروش ماسي من عام 1928 على شكل أشجار نخيل وعمارة تقليدية مقبّبة، كان يعود إلى جان-شارل وورث رئيس دار "هاوس أوف وورث" للأزياء الفاخرة خلال عشرينيات القرن المنصرم.

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