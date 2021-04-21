مكياج سهرة مميز وعصري من مهيرة عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:50 مساءً - لفتت الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، أنظار الكثيرين إليها بصيحاتها الجمالية للمكياج المميز والعصري الذي اتبعته منذ دخول عام 2021، فهي تعرف تماماً ما يناسبها من أساليب المكياج الأنيقة التي تُبْرِزُ ملامحها وتحافظ فيها على مظهر جذاب وعصري مواكب لخطوط الموضة، واليوم نعرض لك أبرز خطوط مكياج مهيرة عبد العزيز مع طرق تطبيقها بأسلوب لافت للمناسبات.



مكياج العيون اللامع من مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبدالعزيز بمكياج العيون اللامع -الصورة من حسابها الرسمي على الانستغرام



مكياج العيون اللامع قادر على أن يمنح عينيك بريقاً مختلفاً في مختلف مناسباتك، ولأن مهيرة عبد العزيز اعتمدته بعدة طرق، فسوف نعرفك اليوم على كيفية وضعه بأسلوبها؛ حيث تزينت في إطلالة عصرية بمكياج بني للعينين مزين باللون الأخضر اللامع في مدمع العين وبدايتها مع اللون البرونزي في الجفن المتحرك، وأكملت مظهرها بالبلاشر البني وأحمر الشفاه الزهري لأناقة لافتة، وفي الإطلالة الثانية تجملت بمكياج العينين بدرجة البنفسجي الداكن في كامل العين مع البني في أعلاها، وأضافت الجليتر اللامع للجفن المتحرك مع الأيلاينر الأسود المجنح والرموش السوداء الاصطناعية، وأكملت مظهرها بمكياج بني وأحمر الشفاه اللامع.

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تطبيق الأيلاينر الأبيض من مهيرة عبد العزيز

تطبيق الايلاينر الابيض بأسلوب مهيرة عبدالعزيز -الصورة من حسابها الرسمي على الانستغرام



تبحث الكثيرات في كل موسم عن صيحة الأيلاينر بألوان فريدة بعيداً عن الرسمات التقليدية والكلاسيكية، ولتنعمي بإطلالة جذّابة وساحرة في الصيف، يمكنكن اعتماد الأيلاينر الأبيض بأسلوب مهيرة عبد العزيز؛ حيث تألقت بمكياج بني للعينين معتمِد على درجات مختلفة، مع أيلاينر أبيض نحيل ممتد لخارج العين مع رموش اصطناعية، وأكملت مظهرها بمكياج بني مع أحمر الشفاه اللامع.

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مهيرة عبد العزيز والأيلاينر الغرافيكي

مهيرة عبدالعزيز والايلاينر الغرافيكي -الصورة من حسابها الرسمي على الانستغرام



الأيلاينر الغرافيكي يُعَدُّ من الصيحات الأكثر رواجاً في الفترات الماضية،، واعتمدته الكثيرات من النجمات، منهن مهيرة عبد العزيز، التي رسمت الأيلاينر الأسود الغرافيكي مع مكياج العينين الزهري اللامع، وأكملت مظهرها بمكياج اللون الزهري، وفي إطلالة أخرى وضعت الأيلاينر الزهري الغرافيكي مع مكياج العينين الأبيض، وأكملت مظهرها بأحمر الشفاه اللامع باللون البني والبلاشر الناعم.

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رسومات ناعمة بالأيلاينر الأزرق بأسلوب مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبدالعزيز بمكياج ازرق مميز -الصورة من حسابها الرسمي على الانستغرام



في إطلالة عصرية وجريئة، لجأت مهيرة عبد العزيز لمكياج العينين بدرجة فاتحة من البني مع رسومات اللون الأزرق النيلي في أطراف العينين، وأكملت مظهرها ببلاشر وأحمر الشفاه اللامع باللون البني، ليرتكز مظهرها على العينين وتصبح إطلالتها غير مبالغ فيها.

تعتمد الكثيرات من النساء على مكياج العيون برسمات مميزة وعصرية، ويكملن تفاصيل مظهرهن بالألوان الحيادية والناعمة كالبني والزهري، ومنهن مهيرة عبد العزيز، التي رسمت عينيها بأسلوب مختلف وعصري بعدة أساليب لتواكب بها ذوق الكثيرات من النساء، فاعتمدن خياراتها في إطلالاتكن القادمة المختلفة.

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