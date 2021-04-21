5 خطوات منزلية ضرورية لبشرتك في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:50 مساءً - من الممكن أن تصبح بشرتك خلال شهر رمضان، باهتة وجافة ومتعبة، نتيجة ساعات الصيام الطويلة، والتراخي في تطبيق روتين العناية بالبشرة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، خمس خطوات منزلية عليك القيام بها لتحافظي على بشرة صحية، نضرة، ومتوهجة بشكل طبيعي في رمضان.



التنظيف الثلاثي ليلاً

Augustinus Bader The Cleansing Balm



إن إزالة المكياج والأوساخ والزيوت وآثار مستحضرات العناية بالبشرة النهارية، أمر ضروري للحصول على بشرة صحية، لأن عدم القيام بذلك يعطل قدرة بشرتك على إصلاح وتجديد نفسها، ويسمح للجذور الحرة بإتلاف خلايا الجلد خلال الوقت الذي تتجدد فيه البشرة. لذلك، عليك القيام بالتنظيف الثلاثي لبشرتك لضمان تنظيفها جيداً قبل النوم. نظفي أولاً بشرتك باستخدام مزيل المكياج، ومن ثم زيت أو بلسم منظف، وأتبعيه بتطهير باستعمال غسول وجه لطيف ينظف البشرة من دون أن يجردها من الزيوت الطبيعية. جربي مثلاً، Augustinus Bader The Cleansing Balm من أوغوستينوس بدر، وOne Love Organics Botanical B Enzyme Cleansing Oil من وان لوف أورغانك، وIs Clinical Cleansing Complex من إذ كلينيكال.

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لا تتخطي روتين العناية بالبشرة الليلي

Pure Shots Light Up Serum من YSL

لا تتخطي روتين العناية بالبشرة الليلي الكامل، فهو ضروري لبشرة صحية ونضرة خلال رمضان. فإضافة الى تنظيف البشرة الثلاثي، استخدمي مرطباً للبشرة خفيفاً وسيروم مغذّياً يمد بشرتك باحتياجاتها وبالمغذيات اللازمة. بإمكان تجربة Pure Shots Light Up Serum من علامة YSL إيف سان لوران.

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تقشير البشرة 2 ال 3 مرات أسبوعياً

Skinbetter Science AlphaRet Exfoliating Peel Pads



تقشير البشرة هو أفضل طريقة للحفاظ على بشرة متوهجة وشابة وخالية من الشوائب بشكل دائم، خصوصاً خلال شعر رمضان. فهو يزيل الطبقة الرقيقة الخارجية من الجلد، التي هي عبارة عن خلايا ميتة وسميكة تؤثر سلباً على مظهر البشرة في حال لم يتم التخلص منها. بإمكانك تجربة Skinbetter Science AlphaRet Exfoliating Peel Pads من سكين باتر ساينس، فهو مثالي لتقشير البشرة باحتراف في المنزل خلال رمضان.

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دلكي بشرة وجهك مرة أسبوعياً

Nuface Mini Facial Toning Device



امنحي بشرة وجهك القليل من الحب والاهتمام في رمضان، من خلال تدليكها مرة في الأسبوع، فهذا أفضل طريقة لتنشيط البشرة وتعزيز الأوكسيجن فيها، وزيادة تدفق الدم في الجلد، مما يجعل البشرة متوهجة من الداخل والخارج ومتوردة بشكل طبيعي. كذلك، يساعد التدليك في تصريف السائل اللمفاوي وإزالة السموم من البشرة. بإمكانك القيام بتدليك بشرتك باستخدام أصابعك أو جهاز شد الوجه مثل Nuface Mini Facial Toning Device من نوفايس.

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تناولي أطعمة غنية بالمياه

أطعمة غنية بالماء



إن تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ والفراولة والخيار والخس والبرتقال والخوخ والكوسا والكرفس... خطوة مهمة جداً لصحة البشرة خلال شهر رمضان، لأن هذه الأطعمة مليئة بالمعادن والفيتامينات التي تساعد في الاحتفاظ بالماء داخل خلايا البشرة، مما يحافظ عليها رطبة وندية، ويعزز من مرونتها.

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