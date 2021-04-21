تسريحات الشعر البوهيمية خيارك الأجمل هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:50 مساءً - تعد تسريحات الشعر البوهيمية، أو ما يعرف بتسريحات البوهو، من أبرز التسريحات الرائجة حالياً، وهي ستكون الأجمل لصيف 2021 كونها مريحة جداً وشبابية وتضمن للمرأة إطلالة عصرية وجذابة. وما يميز تسريحات البوهو أنها تأتي بأشكال متنوعة جداً لتلائم جميع النساء، مهما كان طول شعرهن.

وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة من أجمل تسريحات الشعر البوهيمية، فهي تشكل خيارك الأجمل لهذا الصيف.



تسريحة البوهو المنسدلة

كيندال جينر بتسريحة البوهو المنسدلة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة رائجة جداً ومناسبة لذوات الشعر الطويل، وهي ترتكز بشكل أساسي على ترك الشعر منسدلاً بشكل طبيعي أو فوضوي على الظهر. وقد اعتمدت هذه التسريحة مؤخراً النجمتين كيندال جينر وكيم كردشيان في أحدث جلسة تصوير لهما.

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تسريحة البوهو المرفوعة

تسريحة البوهو المرفوعة (الصورة من حساب خبيرة المكياج وعد التركي على إنستغرام)



تعد تسريحة البوهو المرفوعة بشكل عفوي إحدى أجمل تسريحات الشهر البوهيمية التي تناسب النساء في مختلف الأعمار، وهي خيار مثالي لفصل الصيف، كونها مريحة وعملية. بإمكانك اعتماد هذه التسريحة إن كنت من صاحبات الشعر الطويل أو المتوسط الطول، بحيث ترفعين شعرك بالكامل نحو منتصف الرأس وتثبتيه بطريقة فوضوية، على أن تتركي بعض الخصل المنسدلة، الأمامية والخلفية.

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تسريحة البوهو مع الضفائر

ياسمين صبري بتسريحة البوهو(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تجمع هذه التسريحة بين اثنين من أبرز صيحات الشعر لعام 2021، التسريحة البوهيمية وتسريحة الضفائر. لذلك، لا تترددي في اعتماد تسريحة البوهو مع الضفائر على طريقة النجمة ياسمين صبري، التي ظهرت بها في أحدث صورها التي نشرتها في إنستغرام، بحيث تقسمين شعرك الى قسمين متساويين وتجعلينهما على شكل ضفيرتين منسدلتين على الأكتاف.

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تسريحة البوهو الخلفية الملفوفة

تسريحة البوهو الخلفية الملفوفة (الصورة من حساب تورنتو برايدل على إنستغرام)



إنها تسريحة شبابية عصرية ومناسبة للأوقات العادية والمناسبات في الوقت نفسه. وهي تناسب ذوات الشعر الطويل، وهي تأتي مسحوبة الى الخلف وملفوفة لتنتهي منسدلة على الظهر. أما الغرة فاعتمديها نصفية مع بعض الخصل المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة البوهو نصف المرفوعة

فاطمة المؤمن بتسريحة البوهو نصف المرفوعة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



إنها إحدى التسريحات البوهيمية الناعمة وغير المتكلفة، والتي تناسب أوقات النهار بشكل خاص. اعتمديها بأسلوب الفاشينيستا فاطمة المؤمن، بحيث تقسمين الغرة الى نصفين، تسحبينهما الى الخلف بعد تضفيرهما. ثبتي الغرة المشدودة في أعلى الرأس واتركي باقي الشعر منسدلاً على الظهر والكتفي.

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