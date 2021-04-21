طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة السايحة.. خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يقدم موقع «هن» طريقة جديدة ومبتكرة لعمل الكنافة النابلسية في البيت، بالجبن السايحة في الفرن، مثل الكنافة الشامية والكويتية وبنفس جودة التي تباع بها في محلات الحلويات.

المقادير

2 كوب جبن عكاوي «يمكن استخدام الجبن الكيري ولكن العكاوي أفضل».

نصف كوب زبد مذاب.

نصف ملعقة صغيرة لون طعام أحمر.

نصف كيلو عجينة كنافة طازجة.

كوب ونصف شربات.

فستق مطحون.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

يبشر الجبن العكاوي، ويضاف عليه 2 قطعة من الجبن الكيري أو الموتزاريلا قليلة الملح لتقليل الملح، ويفضل نقعها في ماء دافئ قبل بشرها لتقليل الملح بها.

يقسم الزبد إلى 3 مقادير، يخلط الجزء الأول مع اللون ويقلب.

توضع الكنافة في قدر عميق وتفكك وتفرك جيدًا ثم يوضع عليها عليها الزبد المخلوط باللون.

يوضع المقدار الثاني من الزبد في صينية على نار هادئة.

تفرد الكنافة على قعر الصينية وجوانبها.

تترك قليلا قليلًا حتى تحمر، ثم ترفع من على النار.

يوضع الجبن على الكنافة، ويترك دقيقتين ليذوب الجبن تمامًا.

يمكن وضع الصينية في حمام ماء داخل صينية أكبر بها ماء.

تكتمل الوصفة بطريقتين، إما تغطيتها بمقدار آخر من الكنافة ثم وضع المقدار الثالث من الزبد عليها، ثم تقلب في صينية أخرى على النار لتحمر وبذلك تصبح محشوة بالجبن.

الطريقة الثانية أن تقلب في صينية أخرى فورًا بحيث يصبح الجبن هو الطبقة السفلى.

وتغطى الكنافة في الطبقة العلوية في الحالتين، تسقى بالشربات، وتزين بالفستق.