طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في البيت خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البسبوسة بالزبادي، من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي والتي تتواجد بكثرة خلال شهر رمضان الكريم على المائدة الرمضانية، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداداها.

ويُقدم هُن طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير البسبوسة بالزبادي

كوب سميد.

كوب سكر.

كوب زبادي.

كوب زيت.

ملعقة كبيرة باكينج باودر.

مقادير شربات البسبوسة

كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ليمونة.

قطرات ماء ورد.

طريقة تحضير الشربات

- ضعي الماء والسكر على النار.

- اتركي الخليط حتى يغلي ومن ثم ضعي عصير الليمون والماء الورد.

- اتركيه قليلاً ثم ارفعيه من على النار.

طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي

- احضري إناء غويط وضعي كل المقادير في إناء واحد.

- اخلطي المقادير السابقة جيداً.

- ضعي الخليط في صينية واتركيه لمدة نصف ساعة.

- قومي بتشغيل الفرن واتركيه حتى يرتفع درجة حرارته.

-ضعي الصينية في الفرن واتركيه لمدة 40 دقيقة.

- اخرجي الصينية بعد ذلك، وقومي بوضع الشربات عليها عليها.

- ابدئي بتقطيع البسبوسة وادخليها في الفرن مرة ثانية واتركيها لمدة 5 دقائق ومن ثم اخرجيها.

مقادير البسبوسة بالفستق

كوبان من دقيق السميد.

كوبان من لبن الزبادي.

كوب من السكر .

ربع كوب من زيت الذرة.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزين فستق أو لوز مقشر ومقطع إلى نصفين.

طريقة التحضير

-نحضر طبق كبيرًا ونضع فيه دقيق السميد، وجوز الهند المبشور، مضافًا إليه السكر والبيكنج باودر، وبعدها يرش عليها كمية قليلة من الملح في طبق واحد وتقلب المكونات جيدًا.

-يضاف الخليط بشكل تدريجي ربع كوب من الزيت، وكوبين من اللبن، وتعجن باليدين جيدًا حتى تتحول إلى عجينة لينة.

-تقطع البسبوسة بعد وضعها في الصينية بالشكل الذي نريده، وعلى كل حبة نضيف حبة أو اثنين من الفستق العادي أو اللوز.

-يمكن الاستعاضة عن لبن الزبادي بكوبين من الحليب الدافىء مضافًا إليه عصير ليمونة واحدة ويترك ساعتين، وبعدها يمكن استعماله مثل اللبن.

-تدهن الصينية بقليل من الزيت أو أي مادة دهنيه، ثم نضع الخليط فيها ونبسطه بحيث لا تزيد سماكته عن 2 سم ونعمل على موازنة سطحها باليد حتى تصبح متساوية وغير متعرجة.

-نضعها حوالي خمس عشرة دقيقة قبل خبزها بالفرن، نضع بعد ذلك الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة، وذلك لمدة ثلاثين دقيقة حيث نقوم بتحميرها من الأسفل.