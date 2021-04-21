صور دينية وقرآن وأدعية.. كيف تحولت حلا شيحة بعد الزواج من معز مسعود؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب أكثر من شهرين من زواج الفنانة حلا شيحة، والداعية الإسلامي معز مسعود، ظهرت العديد من التحولات في حياة الفنانة، على عكس ما كانت تبدو عليه عقب عودتها من الاعتزال، وخلعها للحجاب.

ولعل أبرز تلك الأمور، هو الابتعاد عن الدراما الرمضانية على عكس العامين الماضيين، فضلًا عن إهمال منصات «سوشيال ميديا»، وعدم الظهور عليها مثلما كانت تفعل من قبل من خلال نشر الصور والمواد والمقاطع المصورة عبر خاصية «استوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حلا شيحة لم تنشر سوى صورة عائلية

صورة واحدة نشرتها الفنانة بعد الزواج، وكانت عائلية جمعتها بزوجها، وأولادها، خلال الشهر الماضي، دونت عليها الآتي: «الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعاً».

حلا شيحة لم تنشر صورها الشخصية

ولم تنشر الفنانة أي صورة شخصية، عقب هذه الزيجة مثلما فعلت في زواجها السابق، بل حذفت صورها التي كانت تظهر خلالها بملابس جريئة، منذ أكثر من 60 يومًا.

صور وأدعية دينية

تغير محتوى الحساب الرسمي للفنانة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من نشر الصور الخاصة بالتنزهات والحفلات والمهرجانات، إلى نشر الصور الدينية والأدعية والقرآن.

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

واحتفل الثنائي، في فبراير الماضي، بعقد قرانهما وسط احتفال عائلي اقتصر على الأسرتين بأحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل، وظهرت «حلا» بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، كما ارتدت الحجاب في بعض الصور، مع المكياج الهادئ والبسيط.

وشاركت الفنانة، حينها متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورًا من عقد القران، معلقة عليها: «اليوم احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا».