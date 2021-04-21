كل ما تريد معرفته عن ضوابط ملاطفة الرجل لزوجته في نهار رمضان

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ضوابط فقهية حددتها الشريعة الإسلامية، لوضع قواعد للعلاقة الزوجية والأحضان بين الرجل وزوجته خلال شهر رمضان، تحديدا طوال فترة الصيام، لتتجدد التساؤلات حول مدى جواز الأحضان بين الزوجين في ذلك الشهر الكريم.

أزهري: يجوز احتضان الرجل لزوجته بشرط واحد

وبدوره، أوضح يسري عزام، عالم أزهري وإمام بوزارة الأوقاف، الضوابط الشرعية الخاصة بذلك الأمر، قائلا إن احتضان الزوج لزوجته من الأمور المُحللة والجائزة شرعا طوال نهار رمضان بشرط واحد فقط، وهو عدم تحريك شهوة الرجل أو زوجته، وعدم خروج المني منهما، حيث أن بطلان ذلك الشرط بنزول المني يجعل الحضن حرام شرعا.

واستشهد يسري عزام بقول زوجة الرسول السيدة عائشة: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، ويُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ -وتعني أمسك شهوته التي تفسد الصوم».

كفارة الحضن المحرم وحكم «المباشرة»

وفي السياق ذاته، أشار الأزهري إلى جواز «المباشرة» بين الرجل وزوجته، وهو مصطلح يعني لمس بشرة المرأة ببشرة زوجها، كوضع الخد على الخد.

بدوره، أيد الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، رأي يسري عزام، حيث أكد أن احتضان الرجل لزوجته من الأمور الجائزة شرعا، متابعا: «ممكن الراجل يحضن مراته ويبوسها كمان عادي، دي وسيلة للتعبير عن المودة والتقدير، دون أن يسبب إنزال من المني»، مردفا أنه يجوز الحضن مع نزول المني في ليالي رمضان قبل طلوع الفجر.

واستطرد الأستاذ بجامعة الأزهر حديثه، أن كفارة إنزال المني ممثلة في صوم يوم آخر، أو يمكن إطعام مسكين حال العجز التام عن الصيام: «مينفعش تستسهل وتطلع طعام لمسكين وأنت قادر تصوم».

الإفتاء توضح حكم الأحضان بين الزوجين

وسبق أن تحدث الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حكم احتضان وتقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «هو مكروه وعلى الإنسان أن يبتعد عنه لأنه لو ترتب عليه إنزال يفسد صومه».