سيدة تستغيث من قسوة بناتها:« طردوني ومش عايزين يراعوني» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مشهد يدعو للحزن تعيشه واحدة من الأمهات المصريات، استغاثت سيدة من بناتها اللواتي قمن بطردها من منازلهن بحسب قولها، رافضات رعايتها وتولي أمورها، عرفانًا بما قدمته لهن طوال حياتها منذ أن كنا صغيرات حتى أصبحتا في مرحلة الشباب وأوصلتهن لبر الآمان لأزواجهن، ما جعل الحمل يفيض بها حتى قررت سرد قصتها أمام الرواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

مقاطع فيديو مصورة لا تتعدى مدتها دقائق معدودة، شاركتها الأم وهي تجهش في البكاء، عبر حساب ابنها على موقع «تيك توك» الشهير، للفيديوهات، تتحدث خلالها عن القسوة التي جنتها من بناتها الذين قاموا بتركها وطردها من منزلهن، واحتضنها ابنها الذي يدعى نادر سامي.

@nadersamy19 الصوت الأصلي - user3145047983717

السيدة المسنة باكيةً: مرضيوش ياخدوني عندهم وطردوني

خصصت الأم القناة لسرد قصتها مع بناتها، ووظهرت خلال آخر مقطعي فيديو شاركتهما، تروي الكواليس، قائلةً: «اقفوا جنبي حرام اللي أنا فيه، بناتي مطلعين إنهم جولي في عيد الأم وإن ابني طردهم، قولتلهم خدوني كل واحدة 15 يوم، وتتصافى الأمور، مطلعين إن أخوهم قاسي ومانعهم شاكيين للناس كلها».

أم تستغيث من بناتها بمقاطع فيديو مصورة

وتابعت السيدة خلال المقاطع المصورة، «تعبت من بناتي الاتنين يحرموا عليا بالنسبالي ماتوا، طول ما هما مطلعين إشاعات إن اخوهم هما اللي مانعهم، أبعدوا عننا ومتجبوش سيرتنا تاني، اللي عايز يحل يجيبهم وييجي، ونشوف الصح من الغلط هما كدابين».

الأم: بنتي قفلت السكة في وشي وطرداني من 7 سنين

وروت الأم كواليس القصة، قائلةً: «يوم عيد الأم اتفاجأت بتليفون من بنتي، قولتلها لسه فاكرين ليكوا أم، طردتوني 7 سنين ومش عايزين تخدموني، وترجعوا تقولوا حقك علينا، وسجلتلي الكلام وقفلت السكة في وشي، محدش بيخدمني ولا بيرعاني غير ابني بس».