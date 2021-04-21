الراحة عنوان موضة الأحذية النسائية هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت خبيرة الموضة الألمانية كارولينا لاندوفسكي إن الراحة تمثل عنوان موضة الأحذية النسائية هذا الصيف؛ حيث تتربع الأحذية ذات النعل المسطح على عرش الموضة لتمنح المرأة إحساسا بالراحة الفائقة أثناء السير.

وأوضحت لاندوفسكي أن موضة هذا العام تشهد رواجا كبيرا للباليرينا واللوفر والحذاء الرياضي والصندل المستوحى من أحذية التجول، مشيرة إلى أن هذه الموديلات المريحة لا تتخلى عن سمات الجاذبية؛ حيث إنها تخطف الأنظار إليها من خلال الألوان القوية كألوان النيون الصارخة.

ومن الألوان الأخرى الرائجة بقوة هذا الموسم الأبيض والوردي البارد والأزرق السماوي المشرق.

وإلى جانب النعل المسطح تشهد الموضة أيضا رواجا لكعب القطة "Kitten Heels"، أي الكعب النحيف الصغير، والذي يمتاز بطابع مفعم بالرقة والأنوثة، إلى جانب سمات الراحة.