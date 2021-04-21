يسبب «الإفطار عمدا».. كيفية تجنب «انخفاض الضغط» فى الصيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع معاناة غالبية أصحاب مرض ضغط الدم المنخفض خلال ساعات الصيام فى شهر رمضان المبارك، حيث ينخفض ضغط الدم بدجة أكبر الأمر الذى يتسبب فى وعكات صحية يصاحبها الشعور بـ«الصداع الشديد والدوار والإغماء وصعوبة التنفس والقيئ، وعسر الهضم»، ما يجعل الكثير من المرضى غير قادرين على استكمال الصيام.

وعن كيفية التعامل مع ضغط الدم المنخفض وعلاجه خلال شهر رمضان، لاستكمال الصيام دون إفطار، يوضح دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد لـ«هن»، بنحو:

طرق علاج ضغط الدم المنخفض خلال شهر رمضان

- يجب أن يحرص مريض ضغط الدم المنخفض على تناول الكثير من السوائل بعد الإفطار، واستمرار تناول السوائل حتى آذان الفجر، حتى لا يتعرض جسد مريض ضغط الدم للجفاف خلال ساعات الصيام.

- يجب أن يحرص مريض ضغط الدم على استخدام أدوية الضغط ذات المفعول طويل الأمد، ويتم تناولها حسب استشارة الطبيب.

- الحرص على تناول الوجبات التي تحتوي على العناصر الغذائية الهامة والتي يحتاج إليها مريض ضغط الدم، مثل اللحوم والأسماك والألبان، وتلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عاليه من الأملاح مثل المخللات والمعلبات.

- الحرص على تناول مختلف أنواع الفواكه، وخصوصا تلك التي تحتوي على نسبة عالية من المياه مثل التفاح، والعنب، والموز.

- ضرورة الحرص على تجنب تلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم الذي يرفع الضغط، واستبدال هذه الصلصات بالسلطة الخضراء، والفلفل الأخضر الحار.

- ضرورة تحنب تناول الأجبان، واستبدالها.