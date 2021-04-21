الامارات | كيت وينسلت فخورة بابنتها: بدأت مسيرتها مع التمثيل بمفردها

شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت فخورة بابنتها: بدأت مسيرتها مع التمثيل بمفردها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت النجمة كيت وينسلت (45 عاماً) عن اعتزازها بابنتها ميا ثريبلتون، التي بدأت مسيرتها التمثيلية بمفردها.

وقالت الممثلة الحائزة «الأوسكار»، في تصريحات للبرنامج التلفزيوني البريطاني «لورين»: «إن (ميا) الآن تبلغ من العمر 20 عاماً وتمثل، إنه شيء رائع حقاً»، مضيفة أن ابنتها موجودة حالياً في التشيك لتمثيل مسلسل تلفزيوني.

وأضافت: «إنه أمر رائع بالنسبة لها أن يكون لديها اسم عائلة مختلف عني، وبالتالي صارت غير مرصودة، الأشخاص الذين اختاروها لم يعرفوا أنها ابنتي، وبالطبع كان ذلك مهماً جداً في تقديرها لذاتها».

وذكرت نجمة هوليوود أنها «لطالما كانت تتنبأ» بأن ابنتها ستتبع خطاها يوماً ما، ولعبت الممثلة الشابة أول دور رئيس لها، العام الماضي، في الفيلم الإيرلندي «ظلال».

يشار إلى أن ميا ثريبلتون هي ابنة وينسلت من زوجها السابق، المخرج جيم ثريبلتون.

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