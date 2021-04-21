كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:34 صباحاً - تتمتع النجمة اللبنانية نوال الزغبي بذوق رفيع في اختيار ملابسها فلقد كانت معروفة بأناقتها حتى من قبل أن تلجأ الى خدمات الخبراء لمساعدتها. وفي إطلالتها النهارية، لم تخيب النجمة الذهبية ظننا فأزياؤها اليومية منسقة بعناية وقد لاحظنا أنها تضع بصمتها الخاصة في كافة القطع التي ترتديها.



بم تتميز إطلالات نوال في يومياتها؟



تشتهر نوال الزغبي بثلاثة أمور تركز عليها في ستايلها الخاص وهي:



تعتمد نوال التنورة القصيرة فهي تتمتع بطول متوسط وبقوام متناسق الأمر الذي يناسبها كثيراً وتنتعل الجزمات لتضفي الطابع العملي على شكلها.

تحب نوال الزغبي تنسيق الشال او الكارديغان في معظم إطلالاتها، الأمر الذي يضفي الرقي على اللوك.

تحب ارتداء قطع الدنيم كالتنورة الميني والسروال والفستان والسترة وتجيد تنسيقها كما سنرى في الصور التي أعددناها لك.

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أبرز إطلالات نوال الزغبي العملية:



اخترنا لك الخليج 365 ست إطلالات عملية مميزة للنجمة نوال الزغبي وسنفنّدها بالتفصيل كما يليه:



ارتدت نوال الجينز الممزق مع قميص حريري قرميدي اللون يتميز بأكمام طويلة وياقة على شكل سبعة، وهي إطلالة يمكنك الخروج بها لتلبية دعوة مع الأصدقاء. ويصح تنسيقها مع كعب عالي او مع حذاء مسطح.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام





اختارت النجمة قميصاً مطبعاً مع سروال ذات خصر عالي بيج واختارت الكارديغان الصوفي فوقه وجعلته منسدلاً من جانب واحد. تعتبر إطلالتها مثالية للخروج في نزهة الى الريف او لتلبية مناسبة حميمه نهارية.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام





ظهرت نوال الزغبي بلوك مميز هو عبارة عن جينز سكيني وبلوزة رمادية مرصّعة بحبيبات من الكريستال مع سترة بومبير رمادية ووضعت حقيبة من سان لوران على شكل كروس بودي وانتعلت حذاء رياضياً. يعتبر هذا اللوك مثالياً للسفر وجذاب في الوقت نفسه.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



كما أحببنا هذا اللوك الجميل لنوال الذي يتمثل في فستان قطني اسود مع سترة من الدنيم رفعت أكمامها الى أعلى وانتعلت حذاء boots من الجلد الأسود القصير الساق.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



لم يغفل الطابع العسكري عن نوال فارتدت بلوزة بطابع عسكري مع سترة من المخمل وجينز ممزق فجمعت البساطة العصرية من دون أن تفقد الرقي الذي تحرص عليه نوال في إطلالاتها.



الصورة من حساب النجمة على انستغرام

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