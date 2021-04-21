طريقة عمل المهلبية باللبن.. 4 وصفات مختلفة يمكن تحضيرها بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المهلبية باللبن من الحلويات السهل تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، وعرض الشيف الشربيني طريقة عمل المهلبية باللبن، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل المهلبية باللبن

لبن – نشا.

كريمة لباني.

ماء زهر.

مستكة – سكر.

طريقة عمل المهلبية باللبن

ضعي اللبن على النار ليغلي مع المستكة وماء الزهر.

ذوبي النشا مع اللبن ثم أضيفيه واتركيه ليغلي مع الاستمرار في التحريك قبل أن ترفعيها عن النار أضيفي إليها الكريمة اللباني.

صبيها في أطباق التقديم ومن الممكن أن تزينيها بالمكسرات واتركيها لتبرد ثم قدميها.

مهلبية بالمكسرات

مقادير عمل مهلبية بالمكسرات

نشا.

لبن خالي الدسم.

سكر.

فانيليا.

مكسرات.

قرفة.

طريقة عمل مهلبية بالمكسرات

في حلة على النار ضعي اللبن مع الفانيليا والسكر واتركيه ليغلي.

ذوبي النشا في قليل من اللبن البارد وأضيفيه واتركيه ليثقل.

قدميه مع المكسرات والقرفة.

مهلبية بالخشاف

مقادير عمل مهلبية بالخشاف

نصف كيلو مشمش طازج.

ماء.

نصف كوب سكر.

3 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

زبيب.

تمر مقطع.

تين مجفف مقطع.

قراصيا مقطعة.

مشمش مجفف مقطع.

فول سودانى.

جوز هند.

طريقة عمل مهلبية بالخشاف

أغلى المشمش فى الماء ثم أضربيهما فى الخلاط.

ضعى المشمش على النار وأضيفى معه السكر والنشا وماء الورد وقلبى جيدًا.

ضعى فى أطباق التقديم الخشاف ثم صبى المهلبية.

زينى الوجة بالزبيب وجوز الهند والفول السودانى.

ضعيها فى الثلاجة لتبرد وقدميها.

مهلبية بالشوكولاتة وجوز الهند

مقادير عمل مهلبية بالشوكولاتة وجوز الهند

3 كوب لبن.

3 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة بودرة كاكاو.

نصف كوب سكر.

جوز هند.

قطع شيكولاتة.

طريقة عمل مهلبية بالشكولاتة وجوز الهند

قلبى النشا مع اللبن على النار.

أضيفى السكر والكاكاو وقلبى.

أضيفى قطع الشيكولاتة وصبيها فى الأطباق.

زينى الوجه بجوز هند وقدميها باردة.