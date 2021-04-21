الامارات | القرية العالمية: إقبال كبير على «تحدي الاتحاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية: إقبال كبير على «تحدي الاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أن مسابقة تحدّي أمتعة الروائع، التي تنظم بالتعاون مع الاتحاد للطيران، تشهد إقبالاً كبيراً.

ويتمكن الضيوف، في إطار المسابقة الاحتفالية بموسم اليوبيل الفضي للقرية، من الحصول على مليون ميل من برنامج ضيف الاتحاد للسفر حول العالم، إضافة إلى جائزة بـ25 ألف درهم لصرفها أثناء السفرات، وتجربة تسوّق أروع المنتجات من القرية العالمية بـ25 ألف درهم تجهيزاً للسفر.

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