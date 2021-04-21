الامارات | مزاد فني خيري عالمي لدعم حملة «100 مليون وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد فني خيري عالمي لدعم حملة «100 مليون وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس، المزاد الفني الخيري الأكبر من نوعه والذي تنظمه بالتعاون مع وكالات عالمية ومتخصصة، ويعرض أعمالاً فنية نادرة لفنانين مرموقين ومقتنيات شخصية لقادة عالميين ومشاهير ونجوم رياضيين يعود ريعها لدعم حملة «100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة عربية وإفريقية وآسيوية في رمضان.

وتطلق الحملة يوم 24 أبريل الجاري مزاداً فنياً خيرياً بحضور شخصي يعرض في دبي قطعاً فنية ومقتنيات نادرة تتصدرها قطعة من كسوة الكعبة المشرّفة الموشاة بالخيوط الفضية والمذهّبة، والمزينة بآيات من القرآن الكريم نسجت بخط عربي بديع، مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إضافة إلى العديد من القطع والمقتنيات النادرة التي يعود ريع بيعها بالمزاد لإطعام الطعام للمحتاجين في 30 دولة تشملها حملة 100 مليون وجبة.

كما تضم معروضات المزاد رسومات للرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، مثل لوحة السنونو ومخططها وما ترمز إليه من فكرة التحرر والانعتاق إلى فضاءات أرحب.

رسم حي

كما يشهد المزاد عرضاً حياً لرسومات ينفذها الفنان البريطاني الهندي ساشا جفري، الذي أنجز أكبر لوحة في العالم على القماش بعنوان «رحلة الإنسانية»، المسجلة لدى غينيس للأرقام القياسية العالمية، والتي رسمها على مدى سبعة أشهر خلال جائحة كورونا.

ويشارك مع الفنان جفري عدد من الفنانين المتميزين إلى جانب الممثل الأميركي العالمي ويل سميث الذي سيكون حاضراً لدعم فعالية المزاد الفني الخيري، وسوف يتم عرض الرسومات التي تم إنجازها للمزاد خلال الفعالية إلى جانب ملابس الفنان جفري التي أنجز فيها أكبر لوحة في العالم وتخصيص ريعها لدعم حملة 100 مليون وجبة.

أعمال مهمة

تشهد الفعالية أيضاً عرضاً لمجموعة نادرة من الميداليات الذهبية والفضية التي صمم رسوماتها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وكلّف حرفيين مختصين بتصنيعها له، منها ميداليات «الفارس» و«الوجه» و«جاكلين» و«رأس في قناع».

وتُعرض في المزاد العلني أيضاً لوحتا «البحّار» و«البيت الغربي» لديفيد هوكني، ولوحتا «بدون عنوان» و«وازو» للفنان الإسباني خوان ميرو، بالإضافة إلى مخططات رسم «بحث في الوجوه» للفنان الإسباني سلفادور دالي، ولوحة «زهرة ومزهرية» للفنان الفرنسي هنري ماتيس.

ويمكن معرفة المزيد من المعلومات حول المزاد الفني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحملة 100 مليون وجبة www.100millionmeals.ae.

وتتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع موبي العالمية للمزادات لتنظيم المزاد الفني الخيري العلني الذي يقام يوم السبت 24 أبريل في «ماندارين أورينتال جميرا» بدبي، والذي سيشهد عرض أعمال وقطع فنية نادرة لفنانين عالميين، مساندةً لجهود حملة «100 مليون وجبة» لإطعام ودعم المحتاجين في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة.

وتعود المبالغ التي يحققها المزاد لدعم «حملة 100 مليون وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، التي وسّعت إطار تنفيذ حملة 100 مليون وجبة من 20 إلى 30 دولة مع إضافتها 10 دول جديدة إلى قائمة الدول التي ستوزع فيها الدعم الغذائي لمحتاجيه، إضافة إلى الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في الدول التي تشملها الحملة.

مزاد صامت

وتنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أيضاً مزاداً صامتاً عبر الموقع الإلكتروني لمزاد حملة 100 مليون وجبة. ويمكن لجميع الخيرين من مختلف أنحاء العالم والحريصين على توفير الدعم الغذائي للملايين من المحتاجين، المشاركة في المزاد عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للمزاد www.100millionm ealsauction.com لفرصة المزايدة على 53 قطعة فنية فريدة أو تجارب حصرية أو أحد المقتنيات الشخصية لمشاهير عالميين من 19 إلى 30 أبريل.

مقتنيات نادرة

تعرض سلسلة المزادات الخيرية مقتنيات شخصية لقادة عالميين، منهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وأخرى من مشاهير عالميين مثل نجوم كرة القدم العالميين كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل ونيكولا أنيلكا، ونجم كرة المضرب الإسباني رفاييل نادال.

تجارب حصرية

يعرض المزاد الفني الصامت لوحات وأعمالاً نادرة لفنانين عالميين مثل بابلو بيكاسو، وسلفادور دالي، وخوان ميرو، ومارك شاغال، وديفيد هوكني، وهنري ماتيس. كما تقدم المبادرة للجمهور فرصة المزايدة على الفوز بتجارب حصرية مثل حضور سباق فورمولا 1 الشهير في موناكو أو أبوظبي، أو مشاهدة الشفق القطبي في لابلند، أو قضاء عطلة في ريف توسكاني الإيطالية أو طبيعة آيسلندا أو السفاري الإفريقية، أو اختبار تجربة انعدام الجاذبية والطفو في الفراغ على طريقة رواد الفضاء.

• مقتنيات شخصية لقادة عالميين ونجوم ومشاهير، للمساهمة في جهود توفير الدعم الغذائي للملايين من البشر في 30 دولة.

• يضم المزاد قطعة من كسوة الكعبة المشرّفة، وقطعاً فنية لنيلسون مانديلا وبيكاسو وسلفادور دالي.

• قطع موقّعة من نجوم الرياضة مثل كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل ورفاييل نادال؛ معروضة للمزايدة.

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