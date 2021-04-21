الامارات | 10 أيام مع مزيد من السعادة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام مع مزيد من السعادة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان دبي للكوميديا عن أسماء المشاركين في فعالياته التي تعود بنسخة أكبر وأكثر ترفيهاً من 13 إلى 22 مايو المقبل في مناطق عدة بدبي، بتنظيم من جدول فعاليات دبي، وإنتاج براج ولايف نيشن ودي إكس بي لايف.

وستستضيف مدينة جميرا النسخة الأولى من فعالية كوميدي بيزار على مدى 10 أيام مفعمة بالفقرات المضحكة، والعروض الترفيهية والموسيقية، وغيرها.

وستضم قائمة المشاركين في نسخة هذا العام باقة من نجوم الكوميديا العالميين، أمثال جاد المالح وإيدي جريفين وماز جبراني ونمر، والمواهب الروسية أليكساندر ريفا وميخائيل جالوستيان ويفجيني تشيباتكوف.

وستنطلق فعاليات مهرجان دبي للكوميديا على مدى 10 أيام في مناطق عدة بدبي، لتمنح عشاق الترفيه جرعةً من الضحك، والتجارب الترفيهية التي تحلو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء والأحبة ضمن بيئة آمنة ومسلية. كما ستضم نسخة هذا العام مجموعة واسعة من الفقرات الجديدة والمفاجآت.

ويحظى جاد المالح، وهو ممثل وفنان كوميدي فرنسي من أصول مغربية، بشعبية واسعة. ويُعد أحد النجوم البارزين في البلدان الناطقة بالفرنسية، كما حصل على لقب «الشخص الأظرف في فرنسا»، وحاز وسام الفارس للفنون والآداب من وزير الثقافة الفرنسي، ووسام الفارس الوطني من مقاطعة كيبيك بكندا. وستقام النسخة الأولى من فعالية ذا كوميدي بيزار، التي تندرج ضمن إطار فعاليات مهرجان دبي للكوميديا في مدينة جميرا، وتُقدم خلالها عروض ترفيهية وموسيقية حية، وتجارب مأكولات ومشروبات شهية، وغيرها الكثير على مدى 10 ليالٍ. وتنطلق الفعالية من وحي مسابقات الألعاب التلفزيونية في فترة الثمانينات والتسعينات، لتأخذ العائلات والأصدقاء في رحلة مفعمة بالمرح والتسلية والجوائز والمفاجآت.

• مدينة جميرا تستضيف فعالية كوميدي بيزار التي تُقدم خلالها عروض ترفيهية حية.

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