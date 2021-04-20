إلهام شاهين عن حرمانها من الأمومة: أنا اللي اختارت وأجهضت نفسي مرة واحدة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن إجرائها عملية الإجهاض لرفضها أن تكون «أم» وتتحمل المسئولية، وجاءت تصريحاتها خلال لقائها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وذكرت «إلهام» أنها شعرت بالخوف من تحمل المسئولية «مش زعلانة والقرار كان بإيدي، مش عاوزة أبقى أم، ومش عاوزة اتحمل مسئوليات وده هروب من المسئولية، وأكيد ماما كانت شايلة كتير، ده أنا بس أقول أي أخواتى يجروا عليا بأولادهم وبيشيلوني أكتر من إني أشيلهم».

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين أنها أجرت عملية الإجهاض مرة واحدة «أجهت نفسي وكان وقتها في اتفاق على الطلاق، واحدة هتطلق هتخلف ليه وكان عندي أسبابي، وبرضو خايفة من المسئولية».

كما ذكرت خلال حديثها في البرنامج أن الرجال هم الأغلب في المشاكل الزوجية التي تحدث، لأن الست عادة ما تريد أن تكسب الرجل لذلك تصبح رومانسية معه «أنا عندي عقدة من الرجال بسبب التجارب العاطفية».

إلهام شاهين: مش مفقتدة والدي.. ومات قدام عنيا

وكانت الفنانة إلهام شاهين تحدثت عن علاقتها بوالدها الجيدة قبل دخولها التمثيل، وعن أنه حاول منعها من تحقيق أحلامها، وكان يريد أن تصبح طبيبة، وأمرها أن تلتحق بـ«علمي علوم».

وذكرت «إلهام» أنه رغم اختلافها مع والدها كثيرًا لكنها حملت صفاته وجيناته «مقدرش أقول كلمة عنه وحشة، وجيناتي 90% من جينات بابا».

وعن اللحظات الأخيرة في حياة والدها، ذكرت الفنانة إلهام شاهين: «بابا مات وأنا قدام رجليه، كنت قاعدة معاه في العناية المركزة، وقولتلهم كلهم روحوا وأنا هاجي وراكم، وفعلًا بابا مات 10 ونص بليل، مات وهو نايم وأنا كنت مستنياه يصحى».