بعد إشادة الجمهور بأدائها.. مشاهد ظهرت بها «فرح الزاهد» قبل مسلسل الطاووس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية أحدث مسلسل الطاووس ضجة كبيرة عقب إعلان المجلس الأعلى للإعلام استدعاء فريق عمل المسلسل بالكامل نطرا لأنه غير ملائم للمشاهد المصري، كما أنه لا يحترم القيم حسب ما أعلنه المجلس، وأثار المسلسل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب مشهد الفنانة فرح الزاهد أخت الفنانة هنا الزاهد في الدور الأول لها.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمشهد للفنانة فرح الزاهد خلال تواجدها بالمستشفى مع زوجها، وعبارات إشادة بأداءها في دورها بالرغم من كونه الدور الأول لها، وجاءت أبرز التعليقات على أدائها قائلين «هي إزاي بتمثل حلو أوي كده من أول دور ليها، تمثيلها حلو جدا كأنها بتمثل من زمان، أداءها فعلا حلو أوي وخلانا نعيط»، وتعددت مثل تلك العبارات والتي تدل على أنها «ممثلة من العيار التقيل» حسب قول المتابعين.

كيف ظهرت فرح الزاهد أمام الكاميرا قبل أول أدوارها في مسلسل الطاووس؟

وبالرغم من أن دورها في مسلسل الطاووس هو الدور الأول لها، إلا أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر بها فرح الزاهد أمام الكاميرا، ولكنها ظهرت عدد من المرات أمام الكاميرا، إذ ظهرت للمرة الأولى بصحبة أختها الفنانة هنا الزاهد في برنامج معكم منى الشاذلي، مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي في شهر فبراير عام 2018، وكانت تلك المرة الأولى التي تظهر بها فرح الزاهد عبر شاشات التلفزيون، إذ تحدث كلا منهما عن علاقتهما للوطيدة ببعضهما البعضـ بالإضافة إلى محاكاتهما لعدد من المواقف الأسرية فيما بينهما.

وبعد عامين من الظهور الأول لها، ظهرت الفنانة فرح الزاهد للمرة الثانية في شهر سبتمبر عام 2020 في برنامج هزر فزر في الموسم الأول له، والتي كانت تقدمه الفنانة هنا الزاهد أختها، إذ أنها كانت تستضيف من خلاله بعض من النجوم والشخصيات المشهورة وتقوم بتقسيمهم لفرقتين ليتنافسوا خلال الحلقة على الفوز في عدد من الألعاب، وكان يرافقها خلال الحلقة الفنان خالد أنور أيضا.

وقبل ظهور الفنانة فرح الزاهد على شاشة التلفزيون، كانت تظهر برفقة أختها الفنانة هنا الزاهد من خلال الصور التي تقوم بنشرها هنا على صفحات السوشيال ميديا، والتي كان يستقبلها الجمهور والمتابعين بتفاعل كبير عليها، مشبهين فرح بها باعتبارها الأقرب في الشبه لها.

ومسلسل الطاووس هو مسلسل اجتماعي يحكي قصة اغتصاب عدد من الشباب لفتاة رغما عنها، بطولة الفنانة سهر الصايغ وسميحة أيوب والفنان جمال سليمان، وكان أعلن المجلس الأعلى للإعلام عن استدعاء فريق عمل مسلسل الطاووس لاستجوابهم حول عدم مراعاة المسلسل لقواعد الآداب العامة واحترام المشاهدين حسب إعلان المجلس.