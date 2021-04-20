إلهام شاهين: مش مفتقدة والدي.. وتوفى قدام عنيا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها، وعن علاقتهما الجيدة قبل دخولها التمثيل، وعن أنه حاول منعها من العمل في المجالات الفنية.

وذكرت «إلهام» خلال لقائها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنها أحبت والدها كثيرًا رغم اختلافهما في الشخصية، لكنها ورثت شخصيته بالكامل «مقدرش أقول كلمة عنه وحشة، وجيناتي 90% من جينات بابا، وصفاتي زيه جدا، وأنا مش قاسية ويمكن هو كان قاسي معايا في معاملته».

وتابعت «إلهام»: «كنت أتمنى إن علاقتي ببابا تبقى كويسة، لكن هو كان بيرسم حياتي، بابا كان طول الوقت يقول الدكتورة إلهام وفرض عليا أدخل علمي علوم، ومكنتش بحب الأحياء نهائي، وكانت علمي رياضة أحسن بالنسبالي، لكن هو مش عاوز حد يعارضه، كن فيكون، الدكتورة إلهام».

وعن اللحظات الأخيرة في حياة والدها، ذكرت «إلهام»: «مات وأنا قدام رجليه، فضلت قاعده معاه في الرعاية لغاية ما مات، مات وهو نايم وأنا كنت مستنياه يصحى، وكنت متأثرة جدًا لوفاة بابا، وعيطت عليه لما مات، وهو كان لطيف معايا جدًا لأقصى درجة ومكنش معقد لكن عنيد أوي».

وتابعت «إلهام» عن شعورها تجاه والدها «مش مفتقدة والدي خالص، وما ينفعش الآباء يرسموا لولادهم مستقبلهم».

إلهام شاهين: عندي عقدة من الرجال

وكانت الفنانة إلهام شاهين، رأت إن الرجال غالبًا ما يكونوا سبب الكثير من المشكلات الزوجية «الست عايزة تكسب الراجل وتكون رومانسية معاه، وأنا عندي عقدة من الرجال بسبب التجارب العاطفية».

وأضافت إلهام شاهين «الرجالة عايزة القطة الهادية وأنا نمرة شرسة ومعنديش تفاهم، واستسلمت لمرة واحدة وعشت قصة حب لكنها لم تكتمل».